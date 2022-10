Habiendo hecho historia en el mundo de la música, la dramática vida de Dionne Warwick se refleja ahora en un nuevo documental que lleva el mismo título de su primera canción ‘Don’t Make Me Over’. Y al desplegar el éxito en un mundo enfrentado por las diferencias raciales, muestra como una cantante de coros religiosos se convirtió en la primera afroamericana que recibió el Premio Grammy, en la categoría de Música Pop. Pero refleja también una nueva realidad, porque en el Festival Internacional de Cine de Toronto, ya había resultado premiada por el público como el Mejor Documental, cuando incluso le entregaron personalmente el Premio Tributo del festival, en reconocimiento a su legendaria trayectoria. ¿Cómo recibió la noticia de los premios que le entregaron en el Festival Internacional de Cine de Toronto? Fue totalmente inesperado pero muy bien apreciado. Fue maravilloso volver a una ciudad como Toronto. Cambió mucho todo, después de estar tanto tiempo sin ninguna actividad. Y de verdad, fue maravilloso volver a ver amigos que conozco desde hace años. Toda la experiencia resultó absolutamente perfecta y me trataron excepcionalmente bien.

¿Es posible conocer bien a Dionne Warwick en el documental ‘Don’t Make Me Over’? Totalmente. Y me pone contenta saber que pueden conocer esta parte de mi historia, porque es una historia real de una persona real. Ese fue el criterio: contar la verdad. Y estoy muy orgullosa de ser quién soy por todo lo que conseguí. Muestran cosas que hasta yo me había olvidado. Me muestran tal cual como soy, sin ánimos de pretender ser nadie mejor. El apellido de los padres era realmente Warrick y ellos ya tenían que ver con la música, cuando Dionne nació en Nueva Jersey el 12 de Diciembre de 1940. El padre Mancel Warrick era promotor de discos y la madre Lee Drinkard era manager del grupo Drinkard Singers compuesto por familiares que también era conocido en el mundo de la música religiosa y hasta Elvis Presley mostró interés en sumarlo a su gira. Justamente fue con ellos cuando Dionne apareció por primera vez en televisión en ‘TV Gospel Time.’ El apellido Warwick surgió por pura casualidad, cuando se equivocaron al imprimir la etiqueta del primer disco ‘Don’t Make Me Over’, en Noviembre de 1962. Y para cuando el nombre de Dionne Warwick empezó a figurar entre los diez primeros del ranking (octavo para ser más precisos), decidió adoptarlo también a nivel personal. Como una de las cantantes más populares, impuso el récord de un contrato con Warner por 5 millones de dólares (el máximo en aquel entonces para cualquier mujer cantante). Y también fue noticia a nivel personal cuando al divorciarse del baterista William Elliott, él pidió una mensualidad de 5.000 dólares mensuales señalando que él solo ganaba $500 por semana y ella $100.000, aunque la justicia terminó rechazando la demanda. Sin haberse casado, estuvo también 12 años en pareja con el actor Gianni Russo (mejor conocido por el rol del esposo de Connie Corleone en ‘El Padrino’). Es sabido que ganó cinco premios Grammy, pero muy pocos saben que ella también es prima de Whitney Houston, además de haber sido una de las mejores amigas de Diana Ross, Aretha Franklin y Karen Carpenter. Será por eso que en el documental aparecen tantos famosos como Elton John, Alicia Keys, Carlos Santana, Bill Clinton y hasta Snoop Dogg

¿Cómo es que conoce tantos famosos? El documental incluye declaraciones de gente tan diferente como Bill Clinton, Alicia Keys y Snoop Dog... Así es mi vida... Una de las críticas que leí del documental decía justamente que debe ser el único largometraje donde se puede ver un Presidente y Snoop Dogg, en el mismo lugar. Nunca antes me había dado cuenta, pero fue un placer. ¿Cómo reaccionó la primera vez que vio su vida reflejada en el documental ‘Don’t Make Me Over’? Fue muy interesante ver cómo fui creciendo desde el principio hasta hoy. Hay mucho que incluso yo me había olvidado. Y tengo que decir que lo disfruté. Pude conocerme... mejor (Risas). Fue lindo. Pero también tengo que decir que estaba sola. No había público, no había forma de escuchar ningún comentario. Simplemente me senté a disfrutarlo y fue maravilloso conseguir el lugar para estar conmigo y ver pasar mi vida en una pantalla gigante. La pasé muy bien.

¿Hubo algún momento en particular que la emocionó hasta las lágrimas? Hay muchos pero muchos recuerdos y es verdad, hay un par de momentos donde se me escaparon algunas lágrimas. Prefiero que la gente se de cuenta cuando lo vea. Solo espero que lo reciban con la misma emoción con que yo lo viví, como una buena forma de disfrutar juntos el camino que recorrí todos estos años de mi vida. ¿Cómo es que consiguieron tanto material para mostrar el documental como si lo hubieran filmado durante toda su carrera? Fue gracias a un joven llamado Gary Keys que ya no está más con nosotros. Un cineasta activista, un líder en todo lo que solía hacer. Era también productor de televisión y Gary documentó todo tan afortunadamente que pudimos mostrarlo, manteniendo esa clase de recuerdos que hoy ya nadie puede borrar.