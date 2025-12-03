Cultura y Pop: De la Tierra a la Luna

Allá por 1998, HBO, por entonces un canal de cable —el streaming aún no existía, y Netflix rentaba DVDs por correo— estrenó la miniserie “From the Earth to the Moon” (“De la Tierra a la Luna”) producida por Tom Hanks, que estaba en el cénit de su carrera.

Fue un hitazo. En doce episodios la serie sintetizó la carrera espacial y el programa Apollo que llevó al hombre a la Luna, empezando por el horrendo accidente de Apollo 1 que casi acabó con el programa, su cúspide con la llegada a la Luna de Apollo 11, la casi tragedia de Apollo 13, y cómo una vez cumplida la misión, los medios y el público perdieron el interés, y las últimas cuatro misiones pasaron desapercibidas.

Pero si la serie es muy buena, el libro en el que se basó es, como suele ocurrir, aún mejor.

‘A Man on the Moon’ de Andrew Chaikin, publicado en 1994 para conmemorar el 25 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, documenta las diez misiones Apollo que la alcanzaron. Para escribirlo, Chaikin no sólo leyó una montaña de libros y documentos, sino que entrevistó a veintitrés de veinticuatro astronautas que hicieron el viaje (Jack Swigert, de Apollo 13, murió en 1983.)

Si el tema es fascinante y el grado de documentación de primer nivel, a esto hay que añadir que la prosa es preciosa: leer este libro, más allá del tema, es un placer.

Pero volvamos al programa Apollo. A Chaikin no le interesaba ni idealizar ni denostar al programa espacial estadounidense. Tampoco puso la historia al servicio de su propio lucimiento ni deseaba ser irreverente, al estilo Tom Wolfe y John Strausbaugh, respectivamente (véase mi columna de la semana pasada.)

El balance que consigue entre los detalles tecnológicos y el aspecto humano es extraordinario, resultado de la manera en que entreteje los elementos de una historia tan compleja.

En cada misión detalla un elemento clave en el progreso del programa Apollo, el desarrollo de la misión, y sus particulares problemas, sustos, y logros. Al mismo tiempo, también relata la historia de los astronautas que tomaron parte: que hicieron antes de ser astronautas y cómo llegaron a la NASA; como los veían los demás astronautas, cuáles eran sus peculiaridades, y qué hicieron y sintieron durante la misión.

Que el ser humano haya llegado a la Luna es testimonio de su audacia, ingenio, y perseverancia—pero también del misterio de su existencia. Es inspirador. Ha transcurrido tanto tiempo, sin embargo, que sería fácil olvidarlo e imposible de entender si no fuera por libros como este.

Si uno lo piensa un poco, que libros como este existan es también testimonio de lo mejor del ser humano, y del misterio de este mundo.