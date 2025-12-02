¡Coronan a la ‘Reina del Grito’! Recibe Sarah Paulson su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Por fin se hizo realidad que la actriz estadounidense Sarah Paulson recibiera su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y es que en una ceremonia se llevó a cabo la entrega del galardón y reconocimiento a su carrera.

La gran protagonista de ‘American Horror Story’ recordando su juventud, cuando se obsesionó en transformarse en la estrella que más admiraba, Julia Roberts. Esta vez fue honrada con la estrella número 2 mil 829 en el emblemático Paseo de la Fama de Los Ángeles y dedicó gran parte de su discurso de agradecimiento a su ídolo adolescente.

“Bastaba con que alguien dijera, de pasada, con cierta naturalidad, que me parecía un poco a ella, para que esta mente adolescente narcisista se apoderara de mí. Nació mi búsqueda para transformarme en ella, aunque fue efímera porque no había considerado que nadie pensaba en Julia Roberts como si se hubiera acabado el tiempo. Nadie buscaba una versión pobre de ella”, indicó Paulson.