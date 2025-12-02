¡Coronan a la ‘Reina del Grito’! Recibe Sarah Paulson su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood
La protagonista de ‘American Horror Story’ y ‘Todo Vale’ se vio acompañada por su pareja Holland Taylor y su amigo y productor Ryan Murphy
Por fin se hizo realidad que la actriz estadounidense Sarah Paulson recibiera su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y es que en una ceremonia se llevó a cabo la entrega del galardón y reconocimiento a su carrera.
La gran protagonista de ‘American Horror Story’ recordando su juventud, cuando se obsesionó en transformarse en la estrella que más admiraba, Julia Roberts. Esta vez fue honrada con la estrella número 2 mil 829 en el emblemático Paseo de la Fama de Los Ángeles y dedicó gran parte de su discurso de agradecimiento a su ídolo adolescente.
“Bastaba con que alguien dijera, de pasada, con cierta naturalidad, que me parecía un poco a ella, para que esta mente adolescente narcisista se apoderara de mí. Nació mi búsqueda para transformarme en ella, aunque fue efímera porque no había considerado que nadie pensaba en Julia Roberts como si se hubiera acabado el tiempo. Nadie buscaba una versión pobre de ella”, indicó Paulson.
SU TALENTO Y SU LEGADO
El reconocimiento a Paulson se otorga por su “notable trayectoria y talento artístico”, indicó por su parte la productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez. “Es especialmente significativo que su estrella se encuentre junto a la de su amigo y colaborador de toda la vida, Ryan Murphy”, añadió.
De hecho, Paulson protagonizará la cuarta temporada de la serie antológica ‘Monsters’, dirigida por Murphy, donde interpretará a la asesina en serie Aileen Wournos.
Junto al director de cine estadounidense protagonizó además 10 entregas de la galardonada serie de televisión ‘American Horror Story’ y forma actualmente del cast protagónico de ‘Todo Vale’ junto a Kim Kardashian y Glenn Close.
Sarah recibió su primer Emmy y un Globo de Oro a mejor actriz principal en una miniserie o película por su interpretación de la abogada Marcia Clark en ‘The People v. OJ Simpson: American Crime Story’. (Con información de EFE)