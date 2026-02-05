Cultura y Pop: Rutinas y Escritores

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 5 febrero 2026
    Cultura y Pop: Rutinas y Escritores
    Práctica. Aunque es feliz en su estudio, Welsh intenta no apegarse a él y escribir gran parte del tiempo en cafés. FOTO: LUIS ALFREDO PÉREZ

Pero por mucho que les guste su estudio, muchos escritores se esfuerzan por escribir en otras partes

El autor estadounidense Harlen Coben dice que si le pedimos consejo a diez escritores sobre cómo escribir, obtendremos once respuestas diferentes. Y su colega Tobias Wolff, que los escritores son conocidos por dar consejos que luego ellos mismos no siguen.

Cada vez que leo una entrevista en la que un escritor habla de su proceso de escritura y muestra su estudio, sin embargo, dos cosas se repiten.

La primera es que los escritores suelen seguir una rutina a rajatabla—lo cual no deja de ser curioso. En nuestra cultura pop el concepto de rutina tiene una reputación nefasta: nos trae a la mente vidas perdidas haciendo lo mismo en una oficina gris, día tras día. Al mismo tiempo, nuestra cultura pop nos dice que los escritores son seres creativos y originales, lo más alejado posible de un burócrata.

¿Cómo explicar esta contradicción?

La primera es que la imagen pop del artista creando una obra en un rapto de inspiración es una tontería. Escribir es un ejercicio de concentración, esfuerzo, y constancia, que tiene muchos puntos bajos y pocos altos. Ningún libro se escribe, sino que se corrige, una y otra vez. Escribir es duro, difícil, y solitario. En cierto modo, cada mañana los escritores son Sísifo empujando una piedra cuesta arriba.

Los escritores que consiguen publicar libros comprenden en algún momento que la única manera de terminarlos es sentarse todos los días a escribir, estén inspirados o no. El escritor israelí Amos Oz lo describía así: “Ser escritor es como tener una tienda. Todos los días tienes que levantarte para abrirla y atender clientes. A veces vienen y a veces no, pero yo tengo que abrir.”

Precisamente porque no todos los días se está de humor o en condiciones de escribir, las rutinas también tienen otra función. Al seguir todos los días los mismos pasos antes de sentarse a escribir, el cerebro entiende que es el momento de concentrarse. Este es el tipo de aprendizaje que ninguna escuela enseña.

El segundo denominador común es que, para darse ánimos, los escritores suelen rodearse de tótems y altares. Libros de colegas a los que admiran. Objetos que les recuerdan por qué escribir tiene sentido. Arte que los inspira. Música que los transporta. Mobiliario que les hace sentir bien.

Pero por mucho que les guste su estudio, muchos escritores se esfuerzan por escribir en otras partes.

La mejor manera de explicar esta otra aparente contradicción la encontré en el escritor escocés Irving Welsh, autor entre otras de la novela de culto “Trainspotting.” Aunque es feliz en su estudio, intenta no apegarse a él y escribir gran parte del tiempo en cafés y en transporte público, porque en su trabajo es esencial no obsesionarse persiguiendo la falacia de las condiciones ideales, y ser capaz de escribir en cualquier parte y circunstancia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Opinión

Localizaciones


Saltillo

Luis Alfredo Pérez

Luis Alfredo Pérez

Doctor en Literatura por la Universidad de Salamanca. Vive en Europa desde el 2000, donde ha viajado extensamente. Ha sido guionista y locutor de radio, y escritor de libros, museos, arte, viajes, conciertos, y películas. Actualmente es profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas Zuyd en Maastricht (Países Bajos), donde imparte clases de Lengua y Cultura Española, Comunicación Intercultural, Presentation Skills y Storytelling. En sus noches libres cocina para rockeros y poperos en la sala de conciertos Muziekgieterij.

Selección de los editores
Impulso económico

Impulso económico
true

Adán Augusto y Marina del Pilar, bajo la lupa de EU
La Fiscalía de Michoacán informó la detención de una pareja presuntamente implicada en el doble feminicidio de Cecilia y Alondra ocurrido en Morelia

Detienen en Michoacán a pareja vinculada con el feminicidio de Cecilia Yunuen y Alondra Socorro
Tras semanas de búsqueda de tratamientos y apoyo en redes, se confirma el fallecimiento de Lilia Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez. Conoce los detalles aquí.

Fallece hermana de Edith Márquez, tras luchar contra el cáncer
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve, lluvias y evento Norte en estos estados
La iniciativa de CFE Telecomunicaciones busca erradicar la brecha digital en México mediante la entrega de tarjetas SIM con datos y llamadas sin costo para beneficiarios de programas sociales.

Internet Gratis... CFE ofrecerá chips con acceso gratis a internet; requisitos y forma de obtenerlos
Competencia. La actriz confirma su ingreso al reality de Telemundo y promete polémica, carácter y confrontaciones en la sexta temporada del programa.

‘No vengo a pedir permiso’: Laura Zapata se suma a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo
La NFL confirmó que no habrá presencia de la Immigration and Customs Enforcement durante el Super Bowl LX, que enfrentará a Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, en un operativo de seguridad sin acciones migratorias.

NFL confirma que el ICE no estará presente en el Super Bowl LX