$!D4vd sería acusado de homicidio contra menor desaparecida en California; cuerpo fue hallado en su Tesla

El cantante David Burke, mejor conocido como D4vd, se ha posicionado fuertemente en el ojo público y crítico por el caso de su presunta responsabilidad en el homicidio en primer grado contra una menor, identificada como Celeste Rivas Hernández, de origen hispano. El músico fue vinculado a los hechos luego de que se determinara que él era el dueño del vehículo Tesla en el que fue encontrado el cuerpo en descomposición de la víctima. Ante ello, fue aprehendido por las autoridades correspondientes.

CARGOS QUE ENFRENTA D4VD Hasta donde se ha mencionado, D4vd enfrenta cargos con agravantes por el asesinato y mutilación de Celeste, quien tenía 13 años de edad. Respecto al caso, el equipo de defensa de la celebridad ha reiterado que defenderá “enérgicamente la inocencia de David”, ya que las pruebas demostrarían que no es responsable.

Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó esta mañana que el rapero fue formalmente acusado de asesinato y otros cargos, que incluyen “las imputaciones más graves que se puedan presentar” en este tipo de casos. Es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales, de acuerdo con EFE. HALLAZGO DEL CUERPO Y DETENCIÓN DEL CANTANTE D4VD Celeste fue reportada como desaparecida desde abril de 2024 en Lake Elsinore, California, hasta que su cuerpo fue encontrado el pasado 8 de septiembre al interior de un coche Tesla que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública, antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

El artista de 21 años de edad fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood. Desde entonces permanece en prisión y sin derecho a fianza.

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