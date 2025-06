¡Dale con la silla! Se lanza Daniela Castro contra Ana María Alvarado por acusarla de bullying

”Yo no sabía que los ‘pseudoperiodistas’ eran bulleadores, tú, Ana María Alvarado, que dijiste que yo iba contigo en la escuela, yo sí iba contigo en la escuela, yo entré después que tú, pero yo no tenía nada que ver con tu grupo y dijiste que qué bueno que le había pasado eso a mi hija porque yo te bulleaba”, expresó la protagonista de ‘Cañaveral de Pasiones’.

“Yo ni caso te hacía porque no eras parte de mi grupo de amigas, tú sí eras tremenda y eras mala”, lanzó la villana de ‘Lo Que La Vida Me Robó’.

Daniela muy molesta, criticó el pleito legal de Ana y Maxine Woodside, al llamarla malagradecida. “Jamás te he dado una entrevista y, ¿qué se puede pensar de ti , que le diste la espalda y le mordiste la mano a la ´reina del radio´, a la señora doña Maxine Woodsie?, pues tienes que sacar sapos y centellas de tu boca para que tengas un poquito de raiting, pero conmigo no te metas”, puntualizó, dejando a Rosado notablemente sorprendido por los comentarios de Daniela.

¿QUÉ DIJO ANA MARÍA ALVARADO?

Tras hacerse viral el video de Yordi, Alvarado recurrió a su canal de YouTube para defenderse y refutar las declaraciones de Castro.

“Yo jamás me burlaría de eso, jamás diría que qué bueno que molestaron a su hija, oye el video otra vez, porque no dije eso, yo no me metí con tu hija, ni diré que está bien que hagan bullying en la escuela”, destacó.