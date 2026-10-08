¿Qué cambió para el cine mexicano? Las claves de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual que debes conocer

¿Qué cambió para el cine mexicano? Las claves de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual que debes conocer

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Israel García
por Israel García

De la cuota de exhibición en salas a la visibilidad en plataformas digitales, la legislación busca impulsar las producciones nacionales y fortalecer su presencia ante el público

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El fin de semana se llevó a cabo la edición 68 de los Premios Ariel en los históricos Estudios Churubusco, en la Ciudad de México. Durante el evento también se conmemoró el 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, institución que este año ha cobrado relevancia en la discusión sobre el futuro del cine en el país.

Fue durante este evento cuando el actor Fernando Bonilla compartió su perspectiva sobre el cine mexicano: “En este país nos gusta hacer cine, pero no nos gusta ver lo que filmamos”, dijo el protagonista de ‘La Oficina’ durante su paso por la alfombra roja.

La discusión se desató en redes sociales a raíz de esa declaración, ante la que incluso figuras como las actrices Ileana Fox y Cristal Klitbo fijaron sus posturas. El debate coincide con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que sustituyó a la legislación anterior y busca fortalecer la producción, exhibición y difusión del cine nacional.

¿QUÉ DICE LA NUEVA LEY?

Una de las principales características de esta legislación es la reserva del 10% del tiempo total de exhibición en pantalla para películas mexicanas. Con esta medida se busca reforzar la presencia de las producciones nacionales en las salas comerciales y dar mayor espacio a historias inspiradas en la cultura, el folclore y las situaciones cotidianas del país.

Además los incentivos principales para el cine mexicano incluyen un estímulo fiscal de hasta el 30% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para proyectos audiovisuales realizados en el país

También contempla una permanencia mínima en cartelera, ya que las películas mexicanas que se estrenen en salas de cine deberán mantenerse en exhibición durante al menos 14 días.

Establece condiciones equitativas para la promoción de estas producciones: los avances promocionales de las películas mexicanas deberán proyectarse al menos 14 días antes de su estreno, en condiciones equitativas respecto a las de películas de otras nacionalidades.

¿Y EL STREAMING?

Otro de los puntos que ha llamado la atención está relacionado con la protección de los actores de doblaje frente a la inteligencia artificial (IA). Esta medida forma parte de reformas legales vinculadas con la nueva legislación cinematográfica y busca proteger la voz y la imagen de intérpretes y ejecutantes frente a usos no autorizados de estas tecnologías, además de establecer condiciones contractuales claras para su utilización.

La ley también contempla el entorno digital, debido al consumo y al impacto que esta forma de entretenimiento tiene entre la audiencia.

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Las plataformas de video bajo demanda que operan en México, como Netflix, Prime Video, ViX y Disney+, deberán ofrecer una sección permanente, visible y de fácil acceso dedicada a las películas y producciones audiovisuales mexicanas. (Con información de agencias)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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