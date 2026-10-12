De actriz a primera dama: Netflix prepara la historia de Angélica Rivera

Desde hace semanas se especulaba sobre la llegada a las pantallas de la bioserie de la actriz Angélica Rivera, y fue hasta este lunes cuando Netflix confirmó la producción de esta historia, que cuenta con el respaldo de la propia estrella de telenovelas.

De acuerdo con un comunicado, la historia se centrará principalmente en cómo transitó del mundo de las telenovelas mexicanas, donde se consolidó como una de las actrices más populares, a convertirse en primera dama, así como en la forma en que tuvo que aprender a vivir en medio de los entramados inherentes a la vida política.

“Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía. Durante años fui un personaje en la conversación pública; hoy, con esta serie, quiero demostrar la mujer que soy detrás de los titulares, con mis errores, mis miedos y mi capacidad para reinventarme”, dijo la exprimera dama en el comunicado.