De actriz a primera dama: Netflix prepara la historia de Angélica Rivera
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Sofía Castro interpretará a su madre en una bioserie que llegará en 2027 y explorará los desafíos personales y políticos que marcaron la vida de ‘La Gaviota’
Desde hace semanas se especulaba sobre la llegada a las pantallas de la bioserie de la actriz Angélica Rivera, y fue hasta este lunes cuando Netflix confirmó la producción de esta historia, que cuenta con el respaldo de la propia estrella de telenovelas.
De acuerdo con un comunicado, la historia se centrará principalmente en cómo transitó del mundo de las telenovelas mexicanas, donde se consolidó como una de las actrices más populares, a convertirse en primera dama, así como en la forma en que tuvo que aprender a vivir en medio de los entramados inherentes a la vida política.
“Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía. Durante años fui un personaje en la conversación pública; hoy, con esta serie, quiero demostrar la mujer que soy detrás de los titulares, con mis errores, mis miedos y mi capacidad para reinventarme”, dijo la exprimera dama en el comunicado.
¿QUIÉN PROTAGONIZA EN LA BIOSERIE DE ‘LA GAVIOTA’?
De acuerdo con el comunicado oficial, el equipo de producción está conformado por integrantes del grupo que hizo realidad la exitosa ‘Luis Miguel, la serie’.
Sofía Castro será la protagonista de la producción y, en el mismo comunicado, se dijo honrada de dar vida a su madre en la pantalla, por lo que asume un compromiso ineludible.
“Interpretar a mi mamá en la etapa más compleja y vulnerable de su vida es un honor, una gran responsabilidad y el reto más grande de mi carrera (...). Una historia tan íntima y personal que no solo me exige como actriz, sino también como hija. Es una gran oportunidad poder contar una historia que, al final, también es parte de la mía”.
Durante el sexenio de Peña Nieto, Rivera participó en actividades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y en iniciativas sociales, mientras que su matrimonio estuvo rodeado de especulaciones sobre su influencia en la imagen pública del entonces mandatario. (Con información de Reforma y El Universal).