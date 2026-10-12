Luto en la TV: Muere el actor de ‘Breaking Bad’ RJ Mitte
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El actor tenía 34 años y también destacó por su labor en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento
Una vez más, Hollywood está de luto. Este lunes, medios como TMZ confirmaron el fallecimiento del actor RJ Mitte, quien saltó a la fama internacional por su papel en la serie de televisión ganadora del Emmy ‘Breaking Bad’.
La noticia fue confirmada por un portavoz de la oficina de la jueza de paz Cindy Hinojosa, en Brownsville, Texas. Aunque la causa oficial de su muerte no se ha dado a conocer, las autoridades mantienen abierta una investigación.
Sus representantes también confirmaron el fallecimiento en un comunicado dirigido a Deadline, en el que expresaron: “Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”.
RJ Mitte, who played Walter White Jr. on “Breaking Bad,” has died. He was 34.• A cause of death was not immediately disclosed by his representatives.• Like his “Breaking Bad” character Walt Jr., Mitte had cerebral palsy. Throughout his acting career, he was an advocate for disability representation in Hollywood.https://t.co/Tj4jkkxrx1— Variety (@Variety) October 12, 2026
¿DE QUÉ MURIÓ RJ MITTE?
Hasta el momento, no se ha divulgado oficialmente la causa de la muerte del actor. Según publicó CNN, una persona que atendió la llamada en Formation Talent, la oficina de Matt Gogal, representante de Mitte, declaró que no tenían comentarios por el momento.
Al igual que su personaje, Walter White Jr., conocido como Walt Jr. en ‘Breaking Bad’, Mitte tenía parálisis cerebral. A lo largo de su carrera como actor, se convirtió en un defensor de la inclusión y de una mayor representación de las personas con discapacidad en Hollywood. (Con información de TMZ, CNN y Variety)