Luto en la TV: Muere el actor de ‘Breaking Bad’ RJ Mitte

Una vez más, Hollywood está de luto. Este lunes, medios como TMZ confirmaron el fallecimiento del actor RJ Mitte, quien saltó a la fama internacional por su papel en la serie de televisión ganadora del Emmy ‘Breaking Bad’.

La noticia fue confirmada por un portavoz de la oficina de la jueza de paz Cindy Hinojosa, en Brownsville, Texas. Aunque la causa oficial de su muerte no se ha dado a conocer, las autoridades mantienen abierta una investigación.

Sus representantes también confirmaron el fallecimiento en un comunicado dirigido a Deadline, en el que expresaron: “Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”.