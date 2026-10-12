Luto en la TV: Muere el actor de ‘Breaking Bad’ RJ Mitte

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    Luto en la TV: Muere el actor de ‘Breaking Bad’ RJ Mitte
    Trabajo. El actor convirtió su experiencia con la parálisis cerebral en una plataforma para impulsar la inclusión y combatir los estereotipos en Hollywood. FOTO: INTERNET

El actor tenía 34 años y también destacó por su labor en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento

Una vez más, Hollywood está de luto. Este lunes, medios como TMZ confirmaron el fallecimiento del actor RJ Mitte, quien saltó a la fama internacional por su papel en la serie de televisión ganadora del Emmy ‘Breaking Bad’.

La noticia fue confirmada por un portavoz de la oficina de la jueza de paz Cindy Hinojosa, en Brownsville, Texas. Aunque la causa oficial de su muerte no se ha dado a conocer, las autoridades mantienen abierta una investigación.

Sus representantes también confirmaron el fallecimiento en un comunicado dirigido a Deadline, en el que expresaron: “Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”.

¿DE QUÉ MURIÓ RJ MITTE?

Hasta el momento, no se ha divulgado oficialmente la causa de la muerte del actor. Según publicó CNN, una persona que atendió la llamada en Formation Talent, la oficina de Matt Gogal, representante de Mitte, declaró que no tenían comentarios por el momento.

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Al igual que su personaje, Walter White Jr., conocido como Walt Jr. en ‘Breaking Bad’, Mitte tenía parálisis cerebral. A lo largo de su carrera como actor, se convirtió en un defensor de la inclusión y de una mayor representación de las personas con discapacidad en Hollywood. (Con información de TMZ, CNN y Variety)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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