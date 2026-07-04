De aniversarios y muertes dentro de la diversidad

El pasado Día Internacional del Orgullo Gay coincidió con el 40 aniversario del último concierto del dueto británico Wham!, que lanzó a la fama al ícono del pop George Michael.

Fue el 28 de junio de 1986 cuando, en su mejor momento —acababan de concluir su gira mundial, que hizo historia en un país como China y que forma parte del documental de próximo estreno “WHAM! 10 Días en China”—, el dueto integrado por Michael y Andrew Ridgeley dijo adiós a los escenarios en un concierto titulado simplemente “The Final”, realizado en el Estadio Wembley de Londres ante aproximadamente 72 mil asistentes. El espectáculo contó con las participaciones de Elton John y Simon Le Bon, vocalista de otro grupo sensación de aquella época, Duran Duran, cerrando así un capítulo importante en la historia del pop británico.

Esa misma semana de 1986, una cantante ya consolidada como “La Reina del Pop”, Madonna, lanzó el 30 de junio su tercer álbum de estudio, “True Blue”, del que se desprendieron éxitos que hoy son considerados clásicos, como “Papa Don’t Preach”, que causó polémica por abordar los embarazos juveniles; el tema homónimo y “Open Your Heart”, entre otros. Quizá por ese antecedente, la cantante eligió estrenar también en estas fechas su más reciente producción discográfica, “Confessions II”, que tuvo su lanzamiento mundial el día de ayer, 3 de julio.

Para terminar, aunque dentro de un género diametralmente opuesto, fue el pasado 2 de julio cuando también se cumplieron 40 años de la salida al mercado del sencillo homónimo de otro disco que hizo historia para una agrupación hoy legendaria del heavy metal: Metallica, con “Master of Puppets”. Fue una apuesta comercial arriesgada para un grupo que entonces incluso era considerado “marginal” por la cadena MTV, pero con tan buenos resultados que, para su siguiente álbum, “...And Justice for All”, de 1988, estrenaron en el hoy extinto canal de videos el que sería su primer videoclip, “One”.

Y aunque se informó oportunamente en el transcurso de la semana en este medio, no podemos dejar de mencionar los funestos fallecimientos de dos íconos del pop, tanto en inglés como en español, de las décadas de los setenta, ochenta y noventa: Victor Willis, vocalista de la banda Village People y autor del himno gay “Y.M.C.A.”, quien falleció el pasado 30 de junio, apenas un día antes de cumplir 75 años de edad, tras una enfermedad fulminante; y Manuel “Manolo” Arjona, uno de los integrantes de otro grupo asociado a la diversidad sexual, Locomía, quien murió a los 58 años, aunque hasta el momento de escribir estas líneas no se había dado a conocer la causa de su fallecimiento. Descansen en paz.

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