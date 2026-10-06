De ‘Carrie’ a ‘Avatar’: los estrenos que llegan al streaming del 6 al 9 de octubre

Las plataformas de entretenimiento digital renuevan sus catálogos semanalmente con una atractiva oferta que va desde esperadas adaptaciones de terror e intriga sobrenatural hasta conmovedoras comedias románticas y universos animados consagrados. A continuación, presentamos los detalles de las producciones que llegan a las plataformas para cautivar a la audiencia durante los próximos días.

‘HORA DE AVENTURA: MISIONES SECUNDARIAS’ — 5 DE OCTUBRE Esta nueva propuesta animada llega a través de las plataformas HBO Max y Hulu, en Disney Plus. El reparto vocal cuenta con el regreso de talentos clásicos que dan vida a los emblemáticos personajes en su idioma original. La trama explora una etapa previa de las aventuras de Finn y el perro mágico Jake en la mística Tierra de Ooo, centrándose en historias breves y autoconclusivas que rescatan el humor fresco, la sencillez y el espíritu aventurero de los primeros episodios de la franquicia.

‘TEMPORADA DE AMOR’ — 7 DE OCTUBRE La comedia romántica agridulce que une talentos de Corea del Sur y Japón se estrena de manera exclusiva en Disney Plus. El elenco principal está encabezado por Ji Chang-wook y Mio Imada, acompañados por actores como Nam Yoon-su y Rinka Kumada. La historia se centra en un diseñador surcoreano que, tras sufrir un fuerte fracaso personal, decide viajar a una pintoresca isla japonesa, donde conoce a una dedicada productora de fresas y con quien inicia una relación inesperada a raíz de un gran malentendido.

‘CARRIE’ — 7 DE OCTUBRE La impactante adaptación televisiva basada en la icónica novela de Stephen King debutará en el catálogo global de Amazon Prime Video. La producción cuenta con la participación de jóvenes talentos en el reparto, junto a actores consagrados que dan nueva vida a los habitantes del pueblo de Chamberlain. La narración sigue la dura experiencia de una adolescente marginada y sobreprotegida por su religiosa madre, quien, al sufrir humillaciones por parte de sus compañeros de escuela, comienza a desarrollar temibles habilidades telequinéticas que desencadenarán un trágico desenlace.

‘EL CÍRCULO’ — 7 DE OCTUBRE Esta producción mexicana de intriga y suspenso se suma al catálogo de Netflix. El elenco está conformado por un destacado grupo de actores de la televisión y el cine nacional. La trama arranca con el estremecedor asesinato de una famosa actriz, un hecho que destapa una densa red de espionaje, secretos del pasado y traiciones que ponen en grave peligro la estabilidad y la vida de cuatro amigos que se conocen desde la infancia.

‘BAJO LA SUPERFICIE’ — 8 DE OCTUBRE El misterioso thriller sobrenatural llega a la pantalla a través de Netflix. En el reparto destacan figuras internacionales como Josh Hartnett, Mackenzie Davis y Charlie Heaton. La historia transcurre en un aislado pueblo costero, donde un investigador intenta resolver la extraña desaparición de un barco pesquero y evitar el desalojo de los pobladores. En el proceso, descubre la presencia de una aterradora y gigantesca criatura que acecha en las profundidades del mar.

‘THE KARDASHIANS’ — 8 DE OCTUBRE La octava temporada de ‘The Kardashians’, disponible en Hulu y Disney Plus, se adentra en una etapa de reinvención y madurez personal para el clan. Kim equilibra su expansión en el mundo de la actuación y los negocios globales con la crianza, mientras Kourtney navega la maternidad junto a Travis Barker entre constantes roces con sus hermanas por fijar límites a la exposición mediática.