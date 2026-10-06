De ‘Carrie’ a ‘Avatar’: los estrenos que llegan al streaming del 6 al 9 de octubre

De ‘Carrie’ a ‘Avatar’: los estrenos que llegan al streaming del 6 al 9 de octubre

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Israel García
por Israel García

Terror, romance, suspenso y animación forman parte de las novedades que las principales plataformas preparan para su audiencia durante los próximos días

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Las plataformas de entretenimiento digital renuevan sus catálogos semanalmente con una atractiva oferta que va desde esperadas adaptaciones de terror e intriga sobrenatural hasta conmovedoras comedias románticas y universos animados consagrados.

A continuación, presentamos los detalles de las producciones que llegan a las plataformas para cautivar a la audiencia durante los próximos días.

‘HORA DE AVENTURA: MISIONES SECUNDARIAS’ — 5 DE OCTUBRE

Esta nueva propuesta animada llega a través de las plataformas HBO Max y Hulu, en Disney Plus. El reparto vocal cuenta con el regreso de talentos clásicos que dan vida a los emblemáticos personajes en su idioma original. La trama explora una etapa previa de las aventuras de Finn y el perro mágico Jake en la mística Tierra de Ooo, centrándose en historias breves y autoconclusivas que rescatan el humor fresco, la sencillez y el espíritu aventurero de los primeros episodios de la franquicia.

‘TEMPORADA DE AMOR’ — 7 DE OCTUBRE

La comedia romántica agridulce que une talentos de Corea del Sur y Japón se estrena de manera exclusiva en Disney Plus. El elenco principal está encabezado por Ji Chang-wook y Mio Imada, acompañados por actores como Nam Yoon-su y Rinka Kumada. La historia se centra en un diseñador surcoreano que, tras sufrir un fuerte fracaso personal, decide viajar a una pintoresca isla japonesa, donde conoce a una dedicada productora de fresas y con quien inicia una relación inesperada a raíz de un gran malentendido.

‘CARRIE’ — 7 DE OCTUBRE

La impactante adaptación televisiva basada en la icónica novela de Stephen King debutará en el catálogo global de Amazon Prime Video. La producción cuenta con la participación de jóvenes talentos en el reparto, junto a actores consagrados que dan nueva vida a los habitantes del pueblo de Chamberlain. La narración sigue la dura experiencia de una adolescente marginada y sobreprotegida por su religiosa madre, quien, al sufrir humillaciones por parte de sus compañeros de escuela, comienza a desarrollar temibles habilidades telequinéticas que desencadenarán un trágico desenlace.

‘EL CÍRCULO’ — 7 DE OCTUBRE

Esta producción mexicana de intriga y suspenso se suma al catálogo de Netflix. El elenco está conformado por un destacado grupo de actores de la televisión y el cine nacional. La trama arranca con el estremecedor asesinato de una famosa actriz, un hecho que destapa una densa red de espionaje, secretos del pasado y traiciones que ponen en grave peligro la estabilidad y la vida de cuatro amigos que se conocen desde la infancia.

‘BAJO LA SUPERFICIE’ — 8 DE OCTUBRE

El misterioso thriller sobrenatural llega a la pantalla a través de Netflix. En el reparto destacan figuras internacionales como Josh Hartnett, Mackenzie Davis y Charlie Heaton. La historia transcurre en un aislado pueblo costero, donde un investigador intenta resolver la extraña desaparición de un barco pesquero y evitar el desalojo de los pobladores. En el proceso, descubre la presencia de una aterradora y gigantesca criatura que acecha en las profundidades del mar.

‘THE KARDASHIANS’ — 8 DE OCTUBRE

La octava temporada de ‘The Kardashians’, disponible en Hulu y Disney Plus, se adentra en una etapa de reinvención y madurez personal para el clan. Kim equilibra su expansión en el mundo de la actuación y los negocios globales con la crianza, mientras Kourtney navega la maternidad junto a Travis Barker entre constantes roces con sus hermanas por fijar límites a la exposición mediática.

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‘AVATAR: LOS SIETE REFUGIOS’ — 9 DE OCTUBRE

La esperada continuación del universo animado se estrena globalmente en el servicio de Paramount Plus. La serie presenta las actuaciones de voz de un nuevo elenco que encarna a los defensores de las distintas naciones. La trama sigue los pasos de Pavi, una joven Maestra Tierra identificada como la sucesora directa del Avatar Korra, quien debe asumir su destino para mantener el equilibrio del mundo mientras enfrenta una conspiración que amenaza con destruir los últimos bastiones de paz.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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