¡De Coahuila para el mundo! Fran Diego abre su corazón con ‘Mil Veces Yo’

Con talento coahuilense en la sangre, pero con experiencia en algunas de las principales ciudades del país, Fran Diego ha forjado un camino en el que combina la pintura, la composición y la música para contar historias con su voz. En charla con VMÁS, el joven reveló qué tiene preparado para el futuro cercano y las expectativas tras el lanzamiento de su más reciente apuesta musical, ‘Mil Veces Yo’, con la esperanza de crear un lazo con la audiencia.

UNA CANCIÓN, MUCHAS HISTORIAS “‘Mil Veces Yo’ es una canción que habla mucho de mi proceso creativo, de cómo ha sido mi evolución como artista. Aunque hable de un nombre específico y de muchas características personales, es una canción que habla más de cómo soy con mi entorno y de cómo lo expreso. También platico un poco de dónde vengo, cómo hago las cosas y qué es lo que me conmueve. Es muy personal, pero al mismo tiempo, en la producción, se volvió una canción muy pop”, dijo Diego al explicar su nueva apuesta. Fran Diego aseguró que quienes escuchen la canción podrían sentirse identificados con el mensaje y con la vivencia que trató de exponer.

“Creo que es fácil identificarse con la canción y entender las mil versiones de uno mismo, así como el malabar que necesitamos hacer para seguir con la vida”, agregó. ¿Hay algún momento o experiencia que detonara ‘Mil Veces Yo’? “La escribí junto a Paola Sulsery y Lila, y la intención era explicar de forma verbal todo mi camino recorrido. Empecé con la música porque me gustaba mucho dibujar, hacer esculturas y fotografía. Me atraía mucho la parte visual, pero también escribir. Todo ese proceso siempre estuvo a mi lado, y sentí la necesidad de hablar de lo que significa para mí tener todas estas facetas de expresión”.

El compositor aseguró que espera que la letra conecte con quienes escuchen la canción. “Creo que nació de la necesidad de entender más a fondo mi proceso creativo, pero también la necesidad, no solo mía, sino de cualquier persona, de expresarse de muchas formas”. A diferencia de tus anteriores lanzamientos, ¿cuál fue el reto con ‘Mil Veces Yo’? “Como no habla de una situación en particular, ni de una historia con principio y fin, sino de una definición de mí mismo, el reto fue entender cómo describirme sin sentir tanta vergüenza en el proceso. Al final, logramos un resultado con el que me identifico completamente. Creo que a cualquiera le pasa que, cuando te muestras vulnerable y te describes frente al espejo, da un poco de pena. Pero al mismo tiempo, también da alivio poder compartirlo”.

Ha sido un reto importante descubrir mi camino, mi audiencia y quién conecta con mi música. Definitivamente no hago lo que más se consume, no es música electrónica, reguetón ni urbano. Encontrar foros, espacios y artistas con los que mi música haga sentido ha sido parte del proceso”.

¿Cómo inicias en esta carrera musical? “Nací en Torreón, crecí en Querétaro y llevo 16 años viviendo en la Ciudad de México. Empecé mi carrera musical porque detrás de mis bocetos escribía historias, y esas historias eventualmente me pregunté cómo podía sacarlas y evitar que se quedaran dentro de mi cuaderno. Desde chico me gustaba cantar y tocar la guitarra, y recientemente el piano. Como también me gusta escribir poesía, me di cuenta de que esos textos ya tenían una métrica que podía llevarse a la música”.

DESDE LA RAÍZ Fran Diego recordó que el arte siempre ha estado presente en su vida, por lo que para él fue natural convertir sus letras y pensamientos en canciones. “Me gusta cantar y tocar la guitarra, así que lo lógico fue sacar esas historias de mi cuaderno y llevarlas a la producción, para hacer una canción completa y no dejarla solo como un texto. Así empezó todo. Conocí a Nico, quien comenzó produciendo algunas de mis canciones, y después Alex Cuba. Eventualmente, el proyecto fue creciendo en todos los sentidos”, dijo.

Recordó que comenzó este proyecto musical hace varios años y que por ello continúa apostando por contar historias a través de sus canciones. “La primera canción la lancé hace seis años. Ha sido un proceso muy personal, llevado al ritmo que el proyecto necesitaba. Cada canción tiene un trabajo muy profundo detrás y estoy muy contento con el resultado”, explicó.

¿Te ha tocado presentarte en tus tierras coahuilenses? “No, todavía no me ha tocado, pero espero pronto tener la oportunidad de presentar mis canciones allá y poder invitarlos”. ¿Cuáles son tus planes a futuro próximo? “Ahorita irán saliendo otras canciones. En enero lancé ‘Sin Norte’ y ahora ‘Mil Veces Yo’, pero todo forma parte de un trabajo completo, donde además de describirme a mí mismo, también describo los momentos que me han forjado y cómo entiendo mi entorno. Todo eso se traduce en canciones, y me encantará poder compartirlas”.

¿Cómo es para ti, como artista independiente, abrirte espacio en las plataformas musicales? “Ha sido un reto importante descubrir mi camino, mi audiencia y quién conecta con mi música. Definitivamente no hago lo que más se consume, no es música electrónica, reguetón ni urbano. Mi música va más hacia el pop, el folk y, en algunas canciones, al rock. Encontrar foros, espacios y artistas con los que mi música haga sentido ha sido parte del proceso. Pero también ha sido muy gratificante escuchar historias de personas a quienes mis canciones les han cambiado algo en su vida”.