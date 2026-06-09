De la depresión al éxito digital: la historia detrás de ‘El Perra Madre’

De la depresión al éxito digital: la historia detrás de ‘El Perra Madre’

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

Tras enfrentar una fuerte crisis emocional, Choy Ramos encontró en la creación de contenido una herramienta para sanar y construir una comunidad basada en la empatía y la autenticidad

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Choy Ramos, mejor conocido como “El Perra Madre”, es un creador de contenido que actualmente cuenta con miles de seguidores en redes sociales. Tras atravesar un proceso muy personal marcado por una depresión y dos intentos de suicidio, su terapeuta le sugirió encontrar una actividad que le permitiera calmar sus emociones y pensamientos. Así nació “El Perra Madre”.

Este nombre fue otorgado por su audiencia, principalmente mujeres, quienes comenzaron a identificarlo de esa manera a través de mensajes y comentarios.

“La gente me empezaba a decir: ‘Ay, tú eres el Perra Madre, tú eres el Perra Madre’. Y lo adopté, me gustó, me pareció diferente, y que me lo hayan puesto ellas para mí es muy valioso”, comentó Choy Ramos.

Este proyecto es muy reciente, ya que comenzó en noviembre de 2024. Choy asegura que se encuentra muy emocionado y disfrutando de su éxito, aunque en ocasiones puede resultar abrumador, pues continúa viviendo su propio proceso personal, pero ha logrado integrar ambas facetas para disfrutarlo.

“Es un aprendizaje mutuo y me sigue ayudando a ser mejor persona cada día”, expresó el comediante.

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REGRESANDO EL AMOR

Una de las principales interacciones con sus seguidoras consiste en hablar de manera orgánica y genuina con las “Maripilys”. Aunque menciona que nunca ha tenido una persona cercana con ese nombre, decidió utilizarlo para referirse a ellas como una forma de devolverles un poco del amor y la confianza que le han brindado a través de mensajes donde comparten situaciones personales y confesiones.

“Maripily” es la representación de una sola persona, pero también de muchas. Son sus compañeras, sus mejores amigas y sus aliadas. Han crecido juntas: ellas desde su realidad y Choy desde su proceso de duelo.

“Es un vínculo que ha sido muy bonito. Creo que es un vínculo que se ha dado sin planearlo, y entre ellas se comentan y se apoyan. ‘No eres la única que se siente así’. Y claro, somos muchos los que nos sentimos así, muchos los que estamos hasta la madre de muchas cosas, ¿no?”.

En su proceso creativo trata de ser espontáneo, orgánico y genuino. De ahí surge la conexión con su público. Comenta que le gusta leer, escuchar y entender qué está pasando en las distintas realidades de quienes lo siguen.

Uno de los temas importantes que aborda en sus videos es la maternidad. Considera que, en ocasiones, puede convertirse en una limitante para las mujeres al pensar: “No puedo pensar esto o sentir esto si soy madre”. Sin embargo, la voz de “Maripily” las ayuda a sentirse identificadas, encontrar tranquilidad y validar sus emociones.

CUMPLIENDO SUS PROPIOS DESEOS

En redes sociales no todo es positivo; también existen comentarios negativos. Aunque reconoce que ha tenido la fortuna de no recibir demasiados, Choy ha tomado la firme decisión de priorizar su salud mental.

En un mundo lleno de creadores que buscan acumular la mayor cantidad de seguidores, comenta que él no crea contenido por las vistas ni por la fama. Su objetivo es ser auténtico y mantenerse congruente con lo que siente y piensa en cada momento.

“Yo no vengo aquí a cumplir las expectativas de nadie ni a cumplir los deseos de nadie más que los míos”, dijo Ramos.

“Cuando hay algún comentario que emocionalmente no me funciona, procuro marcar límites, porque creo que si las personas no marcamos límites en nuestras vidas llegamos a situaciones en las que vamos acumulando cosas y absorbiendo emociones”, expresó.

Aunque reconoce que ha habido un antes y un después de “El Perra Madre”, comenta que desea seguir siendo fiel a sí mismo, a lo que es y a lo que piensa. Considera que esa autenticidad es precisamente lo más valioso del proyecto. Esa es su meta, pues sabe lo difícil que resulta alcanzar un punto de estabilidad emocional y hoy se encuentra en paz consigo mismo.

HACIA EL FUTURO

El show de “El Perra Madre” ha llegado a distintas ciudades y Saltillo fue una de las elegidas. Los días 3 y 4 de junio se presentó e interactuó con sus seguidores.

Anteriormente había realizado dos presentaciones más pequeñas en la capital coahuilense, pero comenta que sentía la necesidad de regresar a Saltillo, ya que es un lugar muy importante dentro de su proceso personal, así como de su historia de vida.

“Me encanta. Han sido noches muy bonitas, de mucho amor, de muchas muestras de cariño, de mucha terapia y desahogos. Estoy muy feliz de estar en Saltillo”, expresó el influencer.

También compartió algunos de los rituales que realiza antes de salir al escenario. Confesó que le gusta ensayar previamente el espectáculo, ya que eso le permite vivirlo, sentirlo y realizar mejoras. Otro de sus rituales consiste en permanecer solo y en silencio entre 15 y 20 minutos antes del evento, repitiendo mantras y conectando consigo mismo.

Choy tiene una carrera en ascenso y habló sobre lo que sigue en su vida, no sólo como “El Perra Madre”, sino también en el ámbito personal.

“Lo que la vida me ponga. La verdad es que durante mucho tiempo esperamos que nos sucedan cosas y constantemente nos estamos postergando: cuando esté, cuando pueda, cuando tenga, cuando sea así. Y ahorita, en este punto de mi vida, se trata de recibir lo que está pasando, abrazarlo, disfrutarlo y llegar a donde ellas me pongan. Esa es ahorita mi filosofía: donde ellas me pongan”.

Para finalizar, aconsejó a quienes desean dedicarse a la creación de contenido en redes sociales que simplemente sean ellos mismos, que hagan aquello que realmente conecte con su esencia y permitan que las personas que deban conectar con su trabajo lo hagan de manera natural.

También recomendó crear desde la realización personal y dejar que todo lo demás llegue por sí solo.

https://vanguardia.com.mx/show/ariana-grande-vuelve-a-la-solteria-confirman-el-fin-de-su-relacion-con-ethan-slater-DH21264557

El creador de contenido está presente en redes sociales como @el_perramadre, donde comparte información sobre sus próximos shows y los nuevos pasos que dará en su carrera.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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