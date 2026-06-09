Ariana Grande vuelve a la soltería; confirman el fin de su relación con Ethan Slater

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    Ariana Grande vuelve a la soltería; confirman el fin de su relación con Ethan Slater
    Historia. Ariana Grande y Ethan Slater se conocieron durante el rodaje de ‘Wicked’, producción que marcó el inicio de su relación sentimental. FOTO: ARCHIVO

Según E!, la separación ocurrió hace varios meses de manera discreta y amistosa, luego de que la pareja compartiera una etapa de convivencia en Nueva York

En pleno regreso a los escenarios y nuevamente bajo los reflectores de la prensa, trascendió que Ariana Grande volvió a la soltería tras poner fin a su relación con Ethan Slater. Fue el portal de la revista People el que confirmó que la intérprete de ‘Into You’ concluyó la relación de casi tres años que mantuvo con el actor, a quien conoció durante el rodaje de ‘Wicked’ en 2022.

Según fuentes citadas por TMZ, el nuevo álbum de Ariana no está inspirado en la ruptura, ni las canciones abordan su relación con Ethan.

Por su parte, E! informó que la separación ocurrió hace varios meses de manera discreta y amistosa. “Se encuentran bien después de una relación muy estable”, confirmó una fuente al portal.

¿QUÉ LE PASÓ A ARIANA GRANDE?

Ariana y Ethan se conocieron mientras trabajaban juntos en las filmaciones de las películas de ‘Wicked’. La relación se hizo pública en julio de 2023, después de que Ariana se separara de su entonces esposo, Dalton Gomez. Casi al mismo tiempo, Ethan también se separó de su esposa, Lilly Jay.

Las versiones apuntan a que Ariana y Ethan no comenzaron a salir hasta después de que ambos matrimonios terminaran. Posteriormente, fueron vistos juntos en diversas ocasiones, incluyendo viajes a Disney y cenas privadas en el Mandarin Oriental de Nueva York.

A finales de 2023, TMZ confirmó que la relación se había vuelto cada vez más seria y que la pareja pasaba la mayor parte del tiempo junta, además de compartir residencia en Nueva York.

Incluso, Slater celebró públicamente la nominación de Ariana a su primer premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto el año pasado, con una publicación en su cuenta de Instagram que fue ampliamente comentada por sus seguidores. “Es emocionante y hermoso”, escribió entonces el actor, publicación que recibió un “me gusta” y un corazón por parte de quien ahora es su exnovia.

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ARRANCA GIRA CON ÉXITO

El esperado regreso de Ariana Grande a los escenarios se concretó este fin de semana, cuando la intérprete de ‘7 Rings’ inició su gira ‘The Eternal Sunshine Tour’, un espectáculo que recorre distintas etapas de su trayectoria musical.

Con esta serie de conciertos, la estrella también impulsa su nueva producción discográfica, titulada ‘Petal’, de la que ya se desprende el sencillo ‘Hate That I Made You Love Me’. (Con información de TMZ y Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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