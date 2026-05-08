¡De Lisa, Katy Perry a Alejandro Fernández! FIFA apuesta por estrellas internacionales para inaugurar el Mundial 2026

Este viernes se filtró una de las listas mejor guardadas para el FIFA World Cup 2026, ya que habrá tres ceremonias de inauguración debido a que el torneo tendrá tres países sede. Con ello, cada nación apostará por talento del momento, de acuerdo con los organizadores.

La fiesta en México será en el Estadio Azteca el 11 de junio, donde se presentarán estrellas de la música como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, además de Tyla, Maná, Los Ángeles Azules y más sorpresas.

Fue desde la cuenta oficial de FIFA en Twitter donde se confirmó esta lista, la cual refleja la apuesta musical anunciada desde el inicio de la organización del torneo.