¡De Lisa, Katy Perry a Alejandro Fernández! FIFA apuesta por estrellas internacionales para inaugurar el Mundial 2026
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En México, la ceremonia que se realizará en el Estadio Azteca contará además con Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, J Balvin y Tyla
Este viernes se filtró una de las listas mejor guardadas para el FIFA World Cup 2026, ya que habrá tres ceremonias de inauguración debido a que el torneo tendrá tres países sede. Con ello, cada nación apostará por talento del momento, de acuerdo con los organizadores.
La fiesta en México será en el Estadio Azteca el 11 de junio, donde se presentarán estrellas de la música como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, además de Tyla, Maná, Los Ángeles Azules y más sorpresas.
Fue desde la cuenta oficial de FIFA en Twitter donde se confirmó esta lista, la cual refleja la apuesta musical anunciada desde el inicio de la organización del torneo.
TRIPLE FESTEJO
Por su parte, los artistas confirmados por la FIFA para la ceremonia en Canadá son Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez y Michael Bublé.
Cerca de las 18:30 horas se confirmó el line up oficial para el festejo en Estados Unidos, trascendió que la estrella de k-pop Lisa, la cantante pop Katy Perry, así como Anitta y Future serán quienes pondrán la música desde el SoFi Stadium, en Los Ángeles el 12 de junio.