¡De Lisa, Katy Perry a Alejandro Fernández! FIFA apuesta por estrellas internacionales para inaugurar el Mundial 2026

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    ¡De Lisa, Katy Perry a Alejandro Fernández! FIFA apuesta por estrellas internacionales para inaugurar el Mundial 2026
    Fiesta. El Estadio Azteca albergará una de las ceremonias musicales más importantes rumbo al Mundial 2026. FOTO: ARCHIVO/ CUARTOSCURO

En México, la ceremonia que se realizará en el Estadio Azteca contará además con Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, J Balvin y Tyla

Este viernes se filtró una de las listas mejor guardadas para el FIFA World Cup 2026, ya que habrá tres ceremonias de inauguración debido a que el torneo tendrá tres países sede. Con ello, cada nación apostará por talento del momento, de acuerdo con los organizadores.

La fiesta en México será en el Estadio Azteca el 11 de junio, donde se presentarán estrellas de la música como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, además de Tyla, Maná, Los Ángeles Azules y más sorpresas.

Fue desde la cuenta oficial de FIFA en Twitter donde se confirmó esta lista, la cual refleja la apuesta musical anunciada desde el inicio de la organización del torneo.

TRIPLE FESTEJO

Por su parte, los artistas confirmados por la FIFA para la ceremonia en Canadá son Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez y Michael Bublé.

https://vanguardia.com.mx/show/coahuila-no-tuvo-producciones-cinematograficas-en-2025-revela-imcine-JA20571844

Cerca de las 18:30 horas se confirmó el line up oficial para el festejo en Estados Unidos, trascendió que la estrella de k-pop Lisa, la cantante pop Katy Perry, así como Anitta y Future serán quienes pondrán la música desde el SoFi Stadium, en Los Ángeles el 12 de junio.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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