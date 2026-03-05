‘El Desaire’ suma reconocimientos: seleccionada en muestra feminista y festival internacional en Houston

5 marzo 2026
    ‘El Desaire’ suma reconocimientos: seleccionada en muestra feminista y festival internacional en Houston
    Historia. Inspirada en el corrido de Rosita Alvírez, ‘El Desaire’ aborda la violencia de género y los feminicidios desde una mirada cinematográfica. FOTO: OMAR SAUCEDO

La película dirigida por Gabriel Ramos y protagonizada por Vico Escorcia continúa su recorrido por festivales con selecciones en Guanajuato y Estados Unidos

Una vez más, ‘El Desaire’ deja una estela de triunfo y orgullo para Saltillo y el cine coahuilense, ya que la historia dirigida por Gabriel Ramos y protagonizada por Vico Escorcia —inspirada en el corrido de Rosita Alvírez— tuvo una doble selección en los últimos días.

La primera de ellas fue en la Primera Edición de la Muestra de Cine Feminista, por lo que las asistentes al evento verán de forma gratuita el filme en la Plaza Pozuelos, en Guanajuato.

“Es una película que habla sobre la violencia de género y los feminicidios. Es muy importante que este mensaje se pueda difundir en esta función especial en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Muestra de Cine Feminista de León, Guanajuato”, dijo Ramos a VMÁS.

UNA NUEVA CONTIENDA

Uno de los festivales más longevos en Estados Unidos es el Houston Int’l Film Festival, mismo que seleccionó a la producción coahuilense para competir en su importante ceremonia.

“Estamos muy contentos porque la película ha sido seleccionada en competencia en uno de los festivales más longevos de Estados Unidos para su edición 59”, expresó el cineasta.

https://vanguardia.com.mx/show/yandel-sinfonico-el-regueton-se-transforma-con-orquesta-en-su-concierto-en-saltillo-CF19492154

Junto a Vico Escorcia están en pantalla Karen Martí, Guillermo Alonso, Gabriela de la Garza, Joshua Okamoto e Irene Arcila. La cinta fue una coproducción de Vanguardia con la Universidad Carolina y el Epic Film Institute.

