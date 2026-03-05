‘El Desaire’ suma reconocimientos: seleccionada en muestra feminista y festival internacional en Houston

Una vez más, ‘El Desaire’ deja una estela de triunfo y orgullo para Saltillo y el cine coahuilense, ya que la historia dirigida por Gabriel Ramos y protagonizada por Vico Escorcia —inspirada en el corrido de Rosita Alvírez— tuvo una doble selección en los últimos días.

La primera de ellas fue en la Primera Edición de la Muestra de Cine Feminista, por lo que las asistentes al evento verán de forma gratuita el filme en la Plaza Pozuelos, en Guanajuato.

“Es una película que habla sobre la violencia de género y los feminicidios. Es muy importante que este mensaje se pueda difundir en esta función especial en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Muestra de Cine Feminista de León, Guanajuato”, dijo Ramos a VMÁS.