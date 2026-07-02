De luto: Muere la hija del músico Germán Lizárraga tras padecer cáncer
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Familiares, amigos y figuras del regional mexicano expresaron sus condolencias al músico
La tragedia alcanzó nuevamente al músico Germán Lizárraga, conocido como el “Rey de la Banda” y exintegrante de la Banda El Recodo, luego de que su hija, Yolanda Lizárraga Félix, falleciera a los 43 años a consecuencia del cáncer.
La noticia fue confirmada por la familia Lizárraga, que informó que los restos de Yolanda serían velados en la Funeraria Renacimiento, ubicada en el centro de Mazatlán, Sinaloa.
”Con mucho pesar, la familia Lizárraga informa que se encuentra de luto tras el fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix, conocida como ‘Yolandita’, hija del reconocido músico Germán Lizárraga. Yolanda falleció a causa del cáncer”, señaló el mensaje difundido.
DESPEDIDA CON AMIGOS
En redes sociales, familiares y personas cercanas comenzaron a despedirse de Yolanda con emotivos mensajes. Uno de ellos fue el músico Jorge Lizárraga, quien escribió: “Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz, prima”.
Desde las cuentas oficiales de Germán Lizárraga se compartieron publicaciones del sello discográfico Luz Record y de la banda Estrellas de Sinaloa, agrupación que dirige el músico, en las que expresaron sus condolencias.
“De parte de toda la familia Luz Record queremos expresar nuestras más profundas condolencias a Germán, líder de la banda Estrellas de Sinaloa, por el sensible fallecimiento de su amada hija, Yolanda Lizárraga Félix”, señalaron.
La pérdida representa un nuevo golpe para el músico sinaloense, pues Yolanda es el segundo de sus hijos que fallece. En una entrevista concedida años atrás al periodista Gustavo Adolfo Infante, Germán Lizárraga recordó el asesinato de su hijo mayor, ocurrido en 1995.