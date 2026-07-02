De luto: Muere la hija del músico Germán Lizárraga tras padecer cáncer

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    De luto: Muere la hija del músico Germán Lizárraga tras padecer cáncer
    Tristeza. La muerte de Yolanda Lizárraga representa un nuevo episodio de dolor para Germán Lizárraga, quien décadas atrás perdió a otro de sus hijos. FOTO: INETERNET

Familiares, amigos y figuras del regional mexicano expresaron sus condolencias al músico

La tragedia alcanzó nuevamente al músico Germán Lizárraga, conocido como el “Rey de la Banda” y exintegrante de la Banda El Recodo, luego de que su hija, Yolanda Lizárraga Félix, falleciera a los 43 años a consecuencia del cáncer.

La noticia fue confirmada por la familia Lizárraga, que informó que los restos de Yolanda serían velados en la Funeraria Renacimiento, ubicada en el centro de Mazatlán, Sinaloa.

”Con mucho pesar, la familia Lizárraga informa que se encuentra de luto tras el fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix, conocida como ‘Yolandita’, hija del reconocido músico Germán Lizárraga. Yolanda falleció a causa del cáncer”, señaló el mensaje difundido.

DESPEDIDA CON AMIGOS

En redes sociales, familiares y personas cercanas comenzaron a despedirse de Yolanda con emotivos mensajes. Uno de ellos fue el músico Jorge Lizárraga, quien escribió: “Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz, prima”.

Desde las cuentas oficiales de Germán Lizárraga se compartieron publicaciones del sello discográfico Luz Record y de la banda Estrellas de Sinaloa, agrupación que dirige el músico, en las que expresaron sus condolencias.

“De parte de toda la familia Luz Record queremos expresar nuestras más profundas condolencias a Germán, líder de la banda Estrellas de Sinaloa, por el sensible fallecimiento de su amada hija, Yolanda Lizárraga Félix”, señalaron.

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La pérdida representa un nuevo golpe para el músico sinaloense, pues Yolanda es el segundo de sus hijos que fallece. En una entrevista concedida años atrás al periodista Gustavo Adolfo Infante, Germán Lizárraga recordó el asesinato de su hijo mayor, ocurrido en 1995.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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