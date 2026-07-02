De luto: Muere la hija del músico Germán Lizárraga tras padecer cáncer

La tragedia alcanzó nuevamente al músico Germán Lizárraga, conocido como el “Rey de la Banda” y exintegrante de la Banda El Recodo, luego de que su hija, Yolanda Lizárraga Félix, falleciera a los 43 años a consecuencia del cáncer.

La noticia fue confirmada por la familia Lizárraga, que informó que los restos de Yolanda serían velados en la Funeraria Renacimiento, ubicada en el centro de Mazatlán, Sinaloa.

”Con mucho pesar, la familia Lizárraga informa que se encuentra de luto tras el fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix, conocida como ‘Yolandita’, hija del reconocido músico Germán Lizárraga. Yolanda falleció a causa del cáncer”, señaló el mensaje difundido.