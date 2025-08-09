¿De regreso con el señor Sheffield? Dejará la actriz Fran Drescher cargo en SAG-AFTRA

La actriz Fran Drescher, quien encabezó el Sindicato de Actores de Cine, Radio y Televisión de Estados Unidos (SAG-AFTRA) durante la huelga de 2023, anunció que no buscará la reelección como presidenta de la organización, puesto que asumió en 2021.

La decisión se confirmó el jueves, cuando SAG-AFTRA publicó la lista oficial de candidatos para los próximos comicios internos.

El paso de la protagonista de ‘La Niñera’ será recordado por haber liderado los movimientos contra las plataformas de streaming, en demanda de mejores salarios, condiciones laborales y pago de regalías, entre otras exigencias.