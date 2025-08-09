¿De regreso con el señor Sheffield? Dejará la actriz Fran Drescher cargo en SAG-AFTRA

Show
/ 9 agosto 2025
    ¿De regreso con el señor Sheffield? Dejará la actriz Fran Drescher cargo en SAG-AFTRA
    Fran Drescher concluye su gestión al frente de SAG-AFTRA tras encabezar la histórica huelga de 2023. FOTO: AP

Disputarán el cargo en votaciones el actor Sean Astin y Chuck Slavin, miembro de la junta directiva del sindicato local de Nueva Inglaterra

La actriz Fran Drescher, quien encabezó el Sindicato de Actores de Cine, Radio y Televisión de Estados Unidos (SAG-AFTRA) durante la huelga de 2023, anunció que no buscará la reelección como presidenta de la organización, puesto que asumió en 2021.

La decisión se confirmó el jueves, cuando SAG-AFTRA publicó la lista oficial de candidatos para los próximos comicios internos.

El paso de la protagonista de ‘La Niñera’ será recordado por haber liderado los movimientos contra las plataformas de streaming, en demanda de mejores salarios, condiciones laborales y pago de regalías, entre otras exigencias.

¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO LÍDER DE LOS ACTORES EN HOLLYWOOD?

Entre los aspirantes figuran el actor Sean Astin actor de ‘El Señor de los Anillos’ y Stranger Things, y Chuck Slavin, miembro de la junta directiva del sindicato local de Nueva Inglaterra.

TE PUED INTERESAR: ¿La mejor música? Lady Gaga encabeza nominaciones a los Premios MTV con 12 menciones

Las boletas de votación se enviarán a los más de 160 mil miembros del gremio el 13 de agosto y deberán ser devueltas antes del 12 de septiembre. (Con información de El Universal)

Temas


Sag Awards
Sindicato

Localizaciones


Los Ángeles

COMENTARIOS

Selección de los editores
Saraperos de Saltillo vivió una temporada de contrastes en 2025: de un juego histórico sin hit ni carrera a quedarse fuera de los playoffs LMB.

Saraperos de Saltillo 2025: del juego histórico sin hit a la dolorosa eliminación de Playoffs en la LMB
La cancillería mexicana subrayó que el combate al tráfico de drogas y armas con Estados Unidos seguirá en un marco de igualdad y respeto territorial

México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado
Los imputados por la muerte de Fernandito enfrentan prisión preventiva tras confirmarse la legalidad de su detención, mientras continúa la investigación del caso.

‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito
Autoridades federales desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en Chiapas y aseguraron una bodega con más de cuatro toneladas de insumos químicos en Guerrero

Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chiapas y aseguran 2.5 toneladas de drogas

Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala, cerca de donde un hombre disparó en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta. FOTO:

Identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta donde un policía fue asesinado
Al lugar acudieron autoridades de seguridad para salvaguardar el área donde ocurrieron los hechos, así como para realizar las indagaciones pertinentes: FOTO:

Tiroteo en Time Square en Nueva York deja tres heridos; hay un adolescente detenido como sospechoso
Vladímir Putin se reunió con Donald Trump seis veces durante su primer mandato, en y al margen de las reuniones del Grupo de los 20 (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Las reuniones entre Putin y los presidentes de EU, de la cooperación a la confrontación

Edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, vistos desde el sur de Israel, el viernes 8 de agosto de 2025. FOTO:

EU acusa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina como Estado