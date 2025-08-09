¿De regreso con el señor Sheffield? Dejará la actriz Fran Drescher cargo en SAG-AFTRA
Disputarán el cargo en votaciones el actor Sean Astin y Chuck Slavin, miembro de la junta directiva del sindicato local de Nueva Inglaterra
La actriz Fran Drescher, quien encabezó el Sindicato de Actores de Cine, Radio y Televisión de Estados Unidos (SAG-AFTRA) durante la huelga de 2023, anunció que no buscará la reelección como presidenta de la organización, puesto que asumió en 2021.
La decisión se confirmó el jueves, cuando SAG-AFTRA publicó la lista oficial de candidatos para los próximos comicios internos.
El paso de la protagonista de ‘La Niñera’ será recordado por haber liderado los movimientos contra las plataformas de streaming, en demanda de mejores salarios, condiciones laborales y pago de regalías, entre otras exigencias.
¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO LÍDER DE LOS ACTORES EN HOLLYWOOD?
Entre los aspirantes figuran el actor Sean Astin actor de ‘El Señor de los Anillos’ y Stranger Things, y Chuck Slavin, miembro de la junta directiva del sindicato local de Nueva Inglaterra.
Las boletas de votación se enviarán a los más de 160 mil miembros del gremio el 13 de agosto y deberán ser devueltas antes del 12 de septiembre. (Con información de El Universal)