¿La mejor música? Lady Gaga encabeza nominaciones a los Premios MTV con 12 menciones

Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus y Tate McRae lograron 4 nominaciones cada uno.

El premio principal de la noche, Video del Año, se disputará entre Die With A Smile de Gaga y Mars; Brighter Days Ahead de Ariana Grande; Birds of a Feather de Billie Eilish; Not Like Us de Lamar; APT. de Rosé y Mars; Manchild de Sabrina Carpenter; y Timeless de The Weeknd con Playboi Carti.