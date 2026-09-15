¿Pausa o adiós? Jesse sorprende y pone en duda el futuro de ‘Jesse &amp; Joy’

La dupla de música pop ‘Jesse & Joy’ pudo haberse separado luego de que este martes, de manera inesperada, el cantante y músico Jesse lanzó un comunicado en sus redes sociales con el que justificaba el descanso que pedía en su carrera. “Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, se pudo leer entre las primeras palabras del comunicado que lanzó el cantautor en su perfil de Instagram. El músico no dio más detalles, por lo que sus fanáticos no tienen claro si quedará cancelada su actual gira ‘El Despecho Tour’, para la cual ya hay fechas pactadas en países como Chile, Canadá, Bolivia, Perú, Argentina, España y muchos otros más.

¿QUÉ PASÓ CON JESSE Y JOY? La agrupación que saltó a la fama en 2006 con el hit ‘Espacio Sideral’ es una de las bandas que mejor respuesta tienen para los shows en Saltillo. Sin embargo, de acuerdo al músico, esta nueva etapa en su vida personal y profesional es necesaria. “No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia. Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, escribió el cantante nacido en Ciudad de México. Además, agradeció la oportunidad de seguir cantando junto a su hermana ‘Joy’. “Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente”, expresó.

De hecho, antes de despedirse en el texto, agradeció a su hermana, con quien destacó en esta carrera. “A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta”, agregó. Hasta casi una hora después de que se hizo viral este comunicado, nadie del equipo de la dupla o de su hermana Joy se había expresado o aclarado si la “pausa” será después de las fechas del actual tour.

Fue el 25 de octubre de 2024 cuando la dupla se presentó por última vez en el Auditorio Parque Las Maravillas, como parte de ‘Clichés Tour’, con el que también se presentaron en diversas plazas de México. INFORMACIÓN EN PROCESO.