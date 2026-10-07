Del Toro y Cuarón serán reconocidos con la Medalla Filmoteca de la UNAM en Morelia

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    Del Toro y Cuarón serán reconocidos con la Medalla Filmoteca de la UNAM en Morelia
    Regalo. La Medalla Filmoteca de la UNAM reconoce la trayectoria y las aportaciones de figuras destacadas de la cinematografía. FOTO: INTERNET

Los directores mexicanos recibirán el reconocimiento durante el 24 FICM, donde además se reencontrarán casi una década después de su última participación conjunta en el festival

Los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón recibirán la Medalla Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los reconocimientos más prestigiosos del cine mexicano, durante su visita a la edición número 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El FICM anunció este miércoles la entrega en un comunicado, en el que destaca la trayectoria, las aportaciones y las intervenciones de ambos directores en el mundo de la cinematografía, así como su reconocimiento internacional como ganadores del Oscar y referentes del séptimo arte.

”Guillermo del Toro es uno de los artistas más creativos y visionarios de su generación, cuyo estilo distintivo se refleja en su trabajo como cineasta, guionista, productor y escritor”, destacó el texto.

MOMENTO DE RECONOCIMIENTO

La medalla es hecha con los residuos de plata extraídos del revelado de película, por lo que tiene un valor simbólico muy especial.

Del Toro, quien también estará presente por los festejos del 20 aniversario de ‘El laberinto del fauno’ y tendrá una función especial, recibirá el galardón el domingo 18.

En tanto, Cuarón (‘Y tu mamá también’ y ‘ROMA’) la obtendrá dos días después, el martes por la tarde. Antes, asistirá a la función inaugural de ‘Campeón gabacho’, la nueva cinta de su hijo, Jonás Cuarón.

Será la primera vez, desde hace casi una década, que ambos se reúnan en el certamen michoacano, luego de que en 2017 estuvieron en una función especial de ‘La forma del agua’, de Del Toro.

En aquella ocasión, Cuarón halagó el trabajo de su amigo y dijo que se estaba ante la figura de un gran cineasta. Del Toro develó una butaca con su nombre que, al igual que otra de Cuarón, permanece en la sala 4 del complejo Cinépolis Centro de Morelia.

MÁS INVITADOS DE LUJO

Extraoficialmente, se ha comentado que el festival está intentando, si su agenda se lo permite, que arribe Alejandro González Iñárritu como invitado especial, lo que haría coincidir en el encuentro a los llamados Tres Amigos.

En su momento, Daniela Michel, directora del FICM, dijo a El Universal que se extendió una invitación a Emmanuel “Chivo” Lubezki, cinefotógrafo tres veces ganador del Óscar, pero sabe que es complicado por cuestiones laborales.

https://vanguardia.com.mx/show/vendran-a-saltillo-confirma-la-oreja-de-van-gogh-concierto-en-monterrey-para-2027-EA23981713

Al 24 FICM ya confirmaron su presencia otros talentos internacionales mexicanos, como Diego Luna, cuya cinta ‘Ceniza en la boca’ estará en la sección oficial, y Gael García Bernal, quien presentará ‘Ambulante’. (Con información de EFE y El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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