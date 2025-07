Denuncia Denise Richards a su esposo por violencia doméstica; amenazó con quitarle la vida

Según documentos judiciales obtenidos por PEOPLE, Richards aseguró: “Me dijo que me mataría y luego se suicidaría. También dijo que desaparecería si yo llamaba a la policía” . Estas declaraciones fueron parte de la evidencia que llevó a la corte a emitir una orden de restricción temporal a su favor.

Durante años, Denise Richards y Aaron Phypers compartieron micrófonos en podcasts, alfombras rojas y episodios del reality “The Real Housewives of Beverly Hills” , donde proyectaban una imagen de estabilidad matrimonial . Sin embargo, el 7 de julio de 2025, Phypers solicitó el divorcio y pocos días después Richards lo acusó formalmente de violencia doméstica .

La actriz detalló que entre el 4 y el 14 de julio fue víctima de al menos tres episodios violentos, que incluyeron bofetadas, golpes en la cabeza, estrangulamientos y acceso no autorizado a sus dispositivos electrónicos. Denise relató que en una ocasión, su pareja esperó a que se durmiera para revisar su celular y computadora, y que vivía bajo constante vigilancia.

¿Qué hace Denis Richards?

Denise Richards saltó a la fama en los años 90 con películas como “Starship Troopers” (1997), “Wild Things” (1998) y como chica Bond en “The World Is Not Enough” (1999). También apareció en “Love Actually” y fue parte de “Two and a Half Men”, donde coincidió con su exesposo Charlie Sheen.

En televisión, se mantuvo vigente como participante de “RHOBH” y protagonizó su propio reality show “Denise Richards: It’s Complicated” en 2008.

Aaron Phypers, por su parte, tiene una carrera más discreta en la actuación. Apareció en cintas independientes y ganó visibilidad al casarse con Richards en 2018. Es conocido por dirigir Quantum 360, un centro de sanación en Malibú especializado en terapias alternativas con luz, sonido y frecuencias.

Señales ignoradas

Los documentos legales revelan que Aaron poseía al menos ocho armas de fuego no registradas y chalecos antibalas. También se menciona que tenía un historial de celos y control: no permitía a Denise salir de viaje sin su compañía y le restringía sus actividades laborales.

La actriz también recordó un momento que ahora considera una señal temprana de abuso: en un episodio de RHOBH de 2020, se ve a Phypers apretándole fuertemente la mano mientras le dice al oído: “Voy a aplastar tu maldita mano”.

“Este tipo de comportamiento fue constante. Siempre me decía qué hacer, dónde estar, cómo actuar. Perdí el control de mi propia vida”, declaró Denise ante la corte.

Lo que sigue

La Corte Superior de California impuso la orden de restricción el 16 de julio de 2025. Denise solicitó también que Phypers asista a un programa de intervención para agresores de 52 semanas y que se le prohíba poseer armas.

Aaron Phypers respondió a través de su abogado: “Estas afirmaciones son completamente falsas y perjudiciales. Negamos categóricamente cualquier acusación de violencia”.

Mientras el juicio avanza, Denise Richards ha solicitado protección también para sus hijas y espera obtener el divorcio en términos legales que incluyan salvaguardas para su integridad física y emocional.