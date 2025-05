Denuncia Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori, que su ex no lo deja ver a su hija; responde a acusaciones

El distanciamiento entre Sergio Mayer Mori y su hija Mila, fruto de su relación con la modelo brasileña Natália Subtil, continúa generando controversia. En un reciente encuentro con medios de comunicación, el joven actor compartió mensajes en los que presuntamente queda evidencia de su intento por mantenerse en contacto con la menor, sin recibir respuesta por parte de su expareja.

“Yo le marco y le escribo y le digo que quiero ver a Mila, y ella es la que no me contesta. Últimamente no la he podido ver porque no me contesta su mamá”, declaró Mayer Mori frente a las cámaras mientras mostraba capturas de pantalla en su celular.