No solo Julión Álvarez, ahora Espinoza Paz se queda sin visa para entrar a Estados Unidos; ¿cuál fue el motivo?

Aunque no interpreta narcocorridos, como otros artistas afectados, lleva al menos tres meses sin poder cumplir compromisos en ese país

El caso de Espinoza Paz no es aislado. En los últimos meses, otros exponentes del regional mexicano como Julión Álvarez, Natanael Cano, Grupo Firme, Calibre 50 y Lorenzo de Monteclaro han enfrentado situaciones similares. En algunos casos, la causa estaría relacionada con el contenido de sus canciones, especialmente aquellas que abordan temas del narcotráfico.

Sin embargo, Espinoza Paz no interpreta narcocorridos, lo que ha generado incertidumbre sobre los criterios que las autoridades migratorias estadounidenses están utilizando para negar las visas.

Esta no es la primera vez que el intérprete de “El próximo viernes” experimenta complicaciones migratorias. En 2015 estuvo a punto de cancelar una presentación en California por motivos similares. En aquella ocasión logró resolver su situación a tiempo, pero su equipo de músicos no corrió con la misma suerte y no pudo acompañarlo al evento.

Las cancelaciones recientes han afectado eventos con boletos ya vendidos, generando pérdidas económicas y decepción entre los fans. Hasta el momento, Espinoza Paz no ha emitido una declaración oficial sobre su situación actual. Sin embargo, se sabe que su equipo legal trabaja para revertir la decisión del gobierno estadounidense y retomar las fechas programadas.

“Estamos haciendo todo lo posible para resolverlo”, han expresado representantes de otros artistas que atraviesan por el mismo problema, subrayando que se trata de una situación compleja que afecta no solo a los músicos, sino también a sus equipos de producción y a miles de seguidores en Estados Unidos.