Denuncian a ‘Flores del Patrón’ por violencia doméstica y sustracción de menores; presunta novia teme por su seguridad

“Solo quiero decir que hoy, Flores el Patrón se puso muy agresivo, me intentó quitar a mi hijo. Las cosas no están bien; temo por las cosas que me puedan pasar. No es justa esta situación; después de la fama se puso súper diferente conmigo.”

Una mujer, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, se grabó en un vehículo visiblemente afectada para denunciar que “ Flores el Patrón ” perdió el control durante una discusión y trató de quitarle a su hijo. En la grabación, compartida en la cuenta de TikTok del influencer, ella dijo:

El video fue eliminado minutos después, pero su difusión alcanzó rápidamente miles de reproducciones, generando reacciones diversas entre seguidores y medios de comunicación.

¿Quién es Flores el Patrón?

Raúl Tupac Amaru García alcanzó notoriedad como “Flores el Patrón” gracias a sus entregas ostentosas de ramos de rosas. Las entregas incluyen confeti, sombrero tipo charro y la frase “Señorita, es usted muy afortunada, el patrón le mandó un arreglito”, un formato que se volvió viral en TikTok, Instagram y otras plataformas. Su fama creció a partir de la pandemia, cuando comenzó vendiendo flores en semáforos y luego trasladó su negocio a entregas temáticas y eventos especiales.

El éxito digital le permitió colaborar con personalidades públicas y consolidar una base de seguidores fieles, convirtiéndose en un referente de marketing viral dentro de su nicho. Sin embargo, la exposición también ha puesto a su vida personal bajo un intenso escrutinio mediático.

La denuncia coincide con un momento de auge mediático para Flores el Patrón, lo que ha puesto en evidencia los riesgos de un crecimiento rápido en redes sociales. La denunciante mencionó que el comportamiento del influencer cambió a medida que aumentó su popularidad:

“Las cosas no están bien. Temo por lo que me pueda pasar, de que intente quitarme a mi hijo porque no es justa esta situación.”

Usuarios de redes sociales han reaccionado con opiniones divididas: algunos apoyan a la denunciante y exigen justicia, mientras otros sugieren esperar a una versión oficial del influencer antes de emitir juicios.

Hasta el momento, la denuncia no se ha formalizado ante autoridades, pero su difusión coloca a Flores el Patrón en una situación de vulnerabilidad desde el punto de vista reputacional. Medios han destacado que, de formalizarse la denuncia, podría enfrentarse a consecuencias legales por violencia familiar y sustracción de menores.