Denuncian a ‘Flores del Patrón’ por violencia doméstica y sustracción de menores; presunta novia teme por su seguridad

/ 22 octubre 2025
    Denuncian a ‘Flores del Patrón’ por violencia doméstica y sustracción de menores; presunta novia teme por su seguridad
    La pareja de Raúl Tupac Amaru García, conocido como “Flores el Patrón”, lo acusa públicamente de violencia doméstica y de intentar arrebatarle a su hijo. FOTO: ESPECIAL

Un video viral en TikTok muestra, según la denunciante, cómo el influencer se habría “puesto muy agresivo”

Una mujer, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, se grabó en un vehículo visiblemente afectada para denunciar que “Flores el Patrón” perdió el control durante una discusión y trató de quitarle a su hijo. En la grabación, compartida en la cuenta de TikTok del influencer, ella dijo:

“Solo quiero decir que hoy, Flores el Patrón se puso muy agresivo, me intentó quitar a mi hijo. Las cosas no están bien; temo por las cosas que me puedan pasar. No es justa esta situación; después de la fama se puso súper diferente conmigo.”

@dayanechrissel Aparentemente pareja de flores el patrón publica historia en sus redes sociales hablando de el chisme #floreselpatron #chisme ♬ sonido original - Dayane Chrissel

TE PUEDE INTERESAR: A puerta cerrada, así celebraron el centenario de la leyenda Celia Cruz en Cuba

El video fue eliminado minutos después, pero su difusión alcanzó rápidamente miles de reproducciones, generando reacciones diversas entre seguidores y medios de comunicación.

¿Quién es Flores el Patrón?

Raúl Tupac Amaru García alcanzó notoriedad como “Flores el Patrón” gracias a sus entregas ostentosas de ramos de rosas. Las entregas incluyen confeti, sombrero tipo charro y la frase “Señorita, es usted muy afortunada, el patrón le mandó un arreglito”, un formato que se volvió viral en TikTok, Instagram y otras plataformas. Su fama creció a partir de la pandemia, cuando comenzó vendiendo flores en semáforos y luego trasladó su negocio a entregas temáticas y eventos especiales.

El éxito digital le permitió colaborar con personalidades públicas y consolidar una base de seguidores fieles, convirtiéndose en un referente de marketing viral dentro de su nicho. Sin embargo, la exposición también ha puesto a su vida personal bajo un intenso escrutinio mediático.

La denuncia coincide con un momento de auge mediático para Flores el Patrón, lo que ha puesto en evidencia los riesgos de un crecimiento rápido en redes sociales. La denunciante mencionó que el comportamiento del influencer cambió a medida que aumentó su popularidad:

“Las cosas no están bien. Temo por lo que me pueda pasar, de que intente quitarme a mi hijo porque no es justa esta situación.”

Usuarios de redes sociales han reaccionado con opiniones divididas: algunos apoyan a la denunciante y exigen justicia, mientras otros sugieren esperar a una versión oficial del influencer antes de emitir juicios.

Hasta el momento, la denuncia no se ha formalizado ante autoridades, pero su difusión coloca a Flores el Patrón en una situación de vulnerabilidad desde el punto de vista reputacional. Medios han destacado que, de formalizarse la denuncia, podría enfrentarse a consecuencias legales por violencia familiar y sustracción de menores.

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

