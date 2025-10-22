A puerta cerrada, así celebraron el centenario de la leyenda Celia Cruz en Cuba

En la Iglesia de la Caridad del Cobre , en La Habana , se ofreció una misa en su memoria. Asistieron la cantante Haila María Mompié , el bajista Alain Pérez y varios jóvenes músicos del Conservatorio Amadeo Roldán. En el altar, una fotografía en blanco y negro de Celia fue acompañada por velas, flores y el sonido de tambores batá , símbolo de la herencia afrocubana que definió su estilo.

El 21 de octubre marcó el centenario del nacimiento de Celia Cruz , una de las figuras más importantes en la historia musical de Cuba y América Latina . Sin embargo, en la isla el aniversario transcurrió sin actos oficiales ni conciertos públicos. En su lugar, se llevaron a cabo homenajes discretos impulsados por artistas, devotos y ciudadanos que recordaron su legado a título personal.

El homenaje no fue promovido por instituciones culturales del Estado, lo que generó críticas de artistas dentro y fuera del país. “Celia no necesita permisos para brillar. Ella ya es eterna”, escribió Alain Pérez en su cuenta de X (antes Twitter). La ausencia de una conmemoración oficial reavivó el debate sobre la relación de Cuba con su diáspora artística.

La artista que llevó la música cubana al mundo

Nacida en 1925 en el barrio habanero de Santos Suárez, Celia Cruz comenzó su carrera cantando en emisoras locales y estudiando magisterio antes de dedicarse de lleno a la música. En 1950 se integró a la Sonora Matancera, una de las agrupaciones más reconocidas de Cuba, donde su voz potente y su dominio del ritmo la convirtieron en figura principal.

Durante esa década grabó éxitos como “Burundanga”, “Yerberito moderno” y “Tu voz”, consolidándose como una de las intérpretes más carismáticas del Caribe. Su estilo combinaba la tradición afrocubana con una teatralidad escénica que rompió moldes.

En 1960, tras el triunfo de la Revolución Cubana, Celia Cruz salió de la isla junto a la Sonora Matancera para una gira por México y Estados Unidos. Nunca más regresó. El gobierno de Fidel Castro prohibió su música en los medios estatales, y su figura quedó excluida de la narrativa cultural oficial durante décadas.

Exilio, identidad y triunfo internacional

Ya instalada en Nueva York, Celia Cruz redefinió su carrera. Junto a Tito Puente, Johnny Pacheco y Willie Colón se convirtió en uno de los pilares de la Fania All-Stars, el colectivo musical que popularizó la salsa en todo el mundo en los años setenta.

Su energía en el escenario y su capacidad para integrar distintos estilos —guaguancó, guaracha, son, rumba y bolero— la transformaron en un símbolo de identidad para los latinos en el exilio. Temas como “Quimbara”, “La vida es un carnaval” y “Bemba colorá” se convirtieron en himnos intergeneracionales.

Celia Cruz recibió tres premios Grammy y cuatro Grammy Latino, además de la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos en 1994. Su legado musical abarca más de 70 álbumes y colaboraciones con artistas como Gloria Estefan, Marc Anthony, Rubén Blades y Wyclef Jean.

Una figura silenciada en su tierra

Durante años, su nombre fue omitido de la prensa y los espacios culturales cubanos. A partir de la década de 2010, algunos medios independientes comenzaron a reivindicar su figura, aunque las instituciones oficiales mantuvieron distancia.

El centenario de 2025 reflejó nuevamente esa ambivalencia. En la Fábrica de Arte Cubano (FAC), un espacio reconocido por su apertura cultural, estaba previsto un homenaje musical con la participación de artistas jóvenes, pero el evento fue cancelado sin explicaciones públicas. La decisión fue interpretada como un acto de censura.

A pesar de ello, en redes sociales se multiplicaron los mensajes y publicaciones con sus canciones. En varios barrios de La Habana, residentes organizaron pequeñas celebraciones domésticas donde se escucharon discos antiguos y videos de sus conciertos.

“Celia representa lo que somos: mezcla, ritmo, orgullo y dolor. No hace falta permiso para recordarla”, declaró un músico habanero al medio independiente El Toque.

Homenajes fuera de Cuba

En contraste con la discreción cubana, Estados Unidos, México, Puerto Rico y España realizaron homenajes oficiales y conciertos dedicados a la cantante. En Miami, la Fundación Celia Cruz inauguró la exposición “100 años de Azúcar”, que reúne fotografías inéditas, vestuarios icónicos, discos de oro y objetos personales.

La muestra, presentada en el Museo de Arte Latinoamericano de Coral Gables, incluye grabaciones restauradas y testimonios de artistas que trabajaron con ella. “Su historia es la historia del exilio, pero también del triunfo cultural de toda una comunidad”, afirmó Omer Pardillo, representante de la fundación.