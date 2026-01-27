Desaparece el nieto de Lucha Villa; activan alerta de búsqueda

El primer reporte público fue difundido por el programa “En Shock” , donde se compartió el boletín de búsqueda emitido por autoridades estatales. El anuncio generó una inmediata reacción entre seguidores de la cantante, quienes expresaron su preocupación y exigieron la pronta localización del joven.

La mañana del martes 27 de enero, el nombre de Lucha Villa volvió a ocupar titulares, esta vez por un motivo ajeno a su trayectoria artística. Se confirmó la desaparición de su nieto, Ismael Esqueda Miller , información que rápidamente se viralizó en redes sociales y programas de espectáculos.

A sus 89 años, Luz Elena Ruiz Bejarano, nombre real de Lucha Villa, es una de las máximas figuras de la música ranchera y el cine mexicano. Por ello, cualquier noticia relacionada con su familia adquiere gran relevancia mediática y despierta una amplia solidaridad social.

QUÉ SE SABE DE ISMAEL ESQUEDA MILLER

De acuerdo con la información oficial, Ismael Esqueda Miller fue visto por última vez la tarde del lunes 26 de enero. El boletín de búsqueda especifica que el joven desapareció en la colonia Lomas Tercera Sección, ubicada en la capital de San Luis Potosí.

Las autoridades detallaron también la ropa que vestía al momento de su desaparición, un dato clave para facilitar su identificación. El documento fue difundido tanto por instancias estatales como por plataformas nacionales dedicadas a la localización de personas desaparecidas.

En el reporte se precisa que Ismael es hijo de Rosy Miller, hija de la intérprete de “Gracias a la vida”. Hasta el momento, no se han dado a conocer indicios sobre las causas de su desaparición ni posibles líneas de investigación.

AUTORIDADES ACTIVAN ALERTA DE BÚSQUEDA

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México replicó el boletín a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, reforzando el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlo.

El caso se suma a una larga lista de desapariciones en el país, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad y la eficacia de los mecanismos de búsqueda. La rápida difusión del boletín busca ampliar el alcance y reducir el tiempo de localización.

Familiares, seguidores y usuarios de redes sociales han compartido masivamente la ficha, solicitando apoyo y respeto. Hasta ahora, no se ha informado sobre la localización de Ismael Esqueda Miller, por lo que el llamado de las autoridades sigue vigente.

DATOS CURIOSOS

· Lucha Villa es considerada ícono de la música ranchera

· El boletín fue difundido por autoridades estatales y nacionales

· La colonia Lomas Tercera Sección es una zona urbana de alta densidad

· El caso generó tendencia en redes sociales en pocas horas