Desaparece el nieto de Lucha Villa; activan alerta de búsqueda

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 27 enero 2026
    Desaparece el nieto de Lucha Villa; activan alerta de búsqueda
    La desaparición de Ismael Esqueda Miller, nieto de la legendaria cantante Lucha Villa, encendió las alertas este 27 de enero. VANGUARDIA/ARCHIVO

Reportan la desaparición del nieto de Lucha Villa en San Luis Potosí. Autoridades activan boletín de búsqueda y crece la preocupación

La mañana del martes 27 de enero, el nombre de Lucha Villa volvió a ocupar titulares, esta vez por un motivo ajeno a su trayectoria artística. Se confirmó la desaparición de su nieto, Ismael Esqueda Miller, información que rápidamente se viralizó en redes sociales y programas de espectáculos.

El primer reporte público fue difundido por el programa “En Shock”, donde se compartió el boletín de búsqueda emitido por autoridades estatales. El anuncio generó una inmediata reacción entre seguidores de la cantante, quienes expresaron su preocupación y exigieron la pronta localización del joven.

A sus 89 años, Luz Elena Ruiz Bejarano, nombre real de Lucha Villa, es una de las máximas figuras de la música ranchera y el cine mexicano. Por ello, cualquier noticia relacionada con su familia adquiere gran relevancia mediática y despierta una amplia solidaridad social.

TE PUEDE INTERESAR: Reaparece ‘La Grandota de Camargo’, así luce Lucha Villa a sus 84 años

QUÉ SE SABE DE ISMAEL ESQUEDA MILLER

De acuerdo con la información oficial, Ismael Esqueda Miller fue visto por última vez la tarde del lunes 26 de enero. El boletín de búsqueda especifica que el joven desapareció en la colonia Lomas Tercera Sección, ubicada en la capital de San Luis Potosí.

Las autoridades detallaron también la ropa que vestía al momento de su desaparición, un dato clave para facilitar su identificación. El documento fue difundido tanto por instancias estatales como por plataformas nacionales dedicadas a la localización de personas desaparecidas.

En el reporte se precisa que Ismael es hijo de Rosy Miller, hija de la intérprete de “Gracias a la vida”. Hasta el momento, no se han dado a conocer indicios sobre las causas de su desaparición ni posibles líneas de investigación.

AUTORIDADES ACTIVAN ALERTA DE BÚSQUEDA

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México replicó el boletín a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, reforzando el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlo.

El caso se suma a una larga lista de desapariciones en el país, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad y la eficacia de los mecanismos de búsqueda. La rápida difusión del boletín busca ampliar el alcance y reducir el tiempo de localización.

Familiares, seguidores y usuarios de redes sociales han compartido masivamente la ficha, solicitando apoyo y respeto. Hasta ahora, no se ha informado sobre la localización de Ismael Esqueda Miller, por lo que el llamado de las autoridades sigue vigente.

TE PUEDE INTERESAR: Lucha Villa ‘se dejó querer’ por un poderoso narco, según libro de Anabel Hernández

DATOS CURIOSOS

· Lucha Villa es considerada ícono de la música ranchera

· El boletín fue difundido por autoridades estatales y nacionales

· La colonia Lomas Tercera Sección es una zona urbana de alta densidad

· El caso generó tendencia en redes sociales en pocas horas

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos

Localizaciones


San Luis Potosí

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Larga cola

Larga cola
true

El sentimiento de los timados
Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
Regalo. Bad Bunny convierte al coquí puertorriqueño en el símbolo central de su nueva colaboración con la NFL.

Bad Bunny lleva la cultura latina a la NFL con su nueva Concho Collection
Con el inicio del mes de febrero de 2026 se viene una nueva etapa de registro para algunos programas sociales impulsados por el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar apoyo económico y otros beneficios a sectores de población específicos.

Estos Programas del Bienestar abrirán registro en febrero 2026: requisitos, fechas y proceso
La pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa una fuente de ingresos fundamental para millones de personas retiradas en el país.

Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año
La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico.

¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland
Cristiano Ronaldo llegaría a México en marzo y se alojaría en el Fairmont Mayakoba, uno de los resorts más exclusivos de la Riviera Maya, como parte de la logística de la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo se hospedará en un exclusivo resort de la Riviera Maya durante su visita a México