¡Desde Coahuila! Triunfa ‘El Desaire’ en proyección especial en el Festival de Cine de León

Todo un éxito resultó la proyección especial de la película saltillense ‘El Desaire’ como parte de las actividades del Festival de Cine de León, evento que contó con la presencia de su director Gabriel Ramos y los actores Karen Martí y Guillermo Alonso.

Previo al estreno del filme, inspirado en el corrido de Rosita Alvirez, el cineasta regiomontano habló con la prensa y destacó que la historia busca visibilizar los micromachismos y cómo estos pueden escalar hacia formas más graves de violencia en una relación amorosa.

“Esta película habla sobre la violencia de género; prácticamente es un manual de red flags para las chavas. Se me hace muy interesante porque quienes la ven pueden detectar ciertos micromachismos y entender cómo las violencias pueden escalar dentro de una relación de pareja”, expresó el director.