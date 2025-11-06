¡Desde Coahuila! Triunfa ‘El Desaire’ en proyección especial en el Festival de Cine de León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La cinta dirigida por Gabriel Ramos y coproducida por Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute sigue abriéndose paso en los festivales nacionales e internacionales
Todo un éxito resultó la proyección especial de la película saltillense ‘El Desaire’ como parte de las actividades del Festival de Cine de León, evento que contó con la presencia de su director Gabriel Ramos y los actores Karen Martí y Guillermo Alonso.
Previo al estreno del filme, inspirado en el corrido de Rosita Alvirez, el cineasta regiomontano habló con la prensa y destacó que la historia busca visibilizar los micromachismos y cómo estos pueden escalar hacia formas más graves de violencia en una relación amorosa.
“Esta película habla sobre la violencia de género; prácticamente es un manual de red flags para las chavas. Se me hace muy interesante porque quienes la ven pueden detectar ciertos micromachismos y entender cómo las violencias pueden escalar dentro de una relación de pareja”, expresó el director.
¿QUÉ PASÓ CON ‘EL DESAIRE’?
La cinta, que ya ha obtenido varios reconocimientos internacionales, entre ellos Mejor Película y Mejor Actuación para su protagonista Vico Escorcia, ha dejado huella en eventos como el MosFest Film Festival en Rusia. Además, ha formado parte del Marché du Film de Cannes y del International Art Film Fest de Los Ángeles, California, entre otros encuentros cinematográficos.
“Creo que la película tiene un mensaje muy potente y necesario; está hecha con mucho respeto y nos invita a reflexionar sobre un tema tan doloroso, pero urgente”, añadió Ramos durante su charla con los medios.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Y no lo va a cancelar? Anuncia Kanye West concierto en CDMX para enero de 2026
Al estreno también asistieron Karen Martí y Guillermo Alonso, quienes forman parte del elenco protagónico y compartieron sus experiencias durante la filmación realizada en otoño de 2023 en Saltillo.