¿Y no lo va a cancelar? Anuncia Kanye West concierto en CDMX para enero de 2026

Show
/ 6 noviembre 2025
    ¿Y no lo va a cancelar? Anuncia Kanye West concierto en CDMX para enero de 2026
    Regalo. West anunció que dará un show único en CDMX en Monumental Plaza de Toros . FOTO: INTERNET

El rapero y diseñador de moda lanzó la convocatoria para registrarse en su página web y poder acceder a la compra de boletos

Tras 17 años lejos de los escenarios y sus fanáticos mexicanos el rapero Kanye West confirmó que visitará México como parte de su más reciente espectáculo en vivo titulado ‘YE LIVE’ .

Según la información oficial, el padre de North West se presentará el próximo 30 de enero en la Plaza de Toros de la ciudad de México, por lo que seguramente será un show imponente ante los fieles seguidores del rapero.

El regreso de West a México se suma a su próxima presentación en São Paulo, Brasil, programada para el 29 de noviembre de 2025, con lo que el artista confirma su intención de reconectarse con el público latinoamericano.

¿Y LOS BOLETOS?

Para poder acceder a la preventa tendrás que registrarte a través de la página web lanzada especialmente para este evento: yemexicocity.com.

Entre la información que pedirán será el nombre completo, además de un correo electrónico y el genero.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Sigue el drama! Demanda Brad Pitt a Angelina Jolie por 35 millones de dólares en concepto de daños

La última visita del intérprete de “Stronger” a territorio mexicano fue en 2008, durante su gira Glow in the Dark, que incluyó dos conciertos: uno en la Arena Monterrey y otro en el Palacio de los Deportes de la CDMX. (Con información de El Universal y Reforma)

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Personajes


Kanye West

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La disculpa se realizó frente a medios de comunicación y previo al cierre del procedimiento penal.

Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario