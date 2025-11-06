¿Y no lo va a cancelar? Anuncia Kanye West concierto en CDMX para enero de 2026

Tras 17 años lejos de los escenarios y sus fanáticos mexicanos el rapero Kanye West confirmó que visitará México como parte de su más reciente espectáculo en vivo titulado ‘YE LIVE’ .

Según la información oficial, el padre de North West se presentará el próximo 30 de enero en la Plaza de Toros de la ciudad de México, por lo que seguramente será un show imponente ante los fieles seguidores del rapero.

El regreso de West a México se suma a su próxima presentación en São Paulo, Brasil, programada para el 29 de noviembre de 2025, con lo que el artista confirma su intención de reconectarse con el público latinoamericano.