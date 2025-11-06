¿Y no lo va a cancelar? Anuncia Kanye West concierto en CDMX para enero de 2026
El rapero y diseñador de moda lanzó la convocatoria para registrarse en su página web y poder acceder a la compra de boletos
Tras 17 años lejos de los escenarios y sus fanáticos mexicanos el rapero Kanye West confirmó que visitará México como parte de su más reciente espectáculo en vivo titulado ‘YE LIVE’ .
Según la información oficial, el padre de North West se presentará el próximo 30 de enero en la Plaza de Toros de la ciudad de México, por lo que seguramente será un show imponente ante los fieles seguidores del rapero.
El regreso de West a México se suma a su próxima presentación en São Paulo, Brasil, programada para el 29 de noviembre de 2025, con lo que el artista confirma su intención de reconectarse con el público latinoamericano.
🚨 ANUNCIO OFICIAL 🚨— Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) November 6, 2025
KANYE WEST 🔥 YE LIVE
ÚNICA PRESENTACIÓN EN MÉXICO
🗓️ Viernes 30 de Enero del 2026 🗓️
🏟️ Monumental Plaza de Toros 🏟️
📍 CDMX 📍
Pre-Registro para Boletos: https://t.co/Ah2JkGzHlU#YE #KanyeWest #YELiveInMexico #Concert #Concierto #Music #Música #CDMX... pic.twitter.com/SB0yK54lMF
¿Y LOS BOLETOS?
Para poder acceder a la preventa tendrás que registrarte a través de la página web lanzada especialmente para este evento: yemexicocity.com.
Entre la información que pedirán será el nombre completo, además de un correo electrónico y el genero.
La última visita del intérprete de “Stronger” a territorio mexicano fue en 2008, durante su gira Glow in the Dark, que incluyó dos conciertos: uno en la Arena Monterrey y otro en el Palacio de los Deportes de la CDMX. (Con información de El Universal y Reforma)