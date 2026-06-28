¡Dinos, desierto y mucha fiesta! Así fue la quinta edición del MUDE After Dark

Todo estaba listo. La emoción podía sentirse en el aire. Llegar al Museo del Desierto representaba apenas el inicio de una memorable noche rodeada de música, buena compañía y un recorrido por sus pabellones como parte de la quinta edición del MUDE After Dark. La cálida bienvenida del personal, junto con el hermoso atardecer que poco a poco dio paso al anochecer, fueron las primeras señales de que sería una velada armoniosa, en la que se fusionaron la música y el gusto por los dinosaurios y su historia en el Museo del Desierto. El primer pabellón, además de ser la cara visible y sonriente del recinto, fue el espacio donde no dejaron de tomarse fotografías: selfies, videos entre los asistentes y quienes aprovecharon los espejos para dar los últimos retoques a su look antes de su cita con los diversos “dinos” del museo.

MUCHA FIESTA EN TODO MOMENTO Un line up de lujo fue el que preparó el museo para darle variedad a la fiesta, además de motivar a los asistentes a que, con vaso en mano, bailaran, disfrutaran de la música y demostraran su entusiasmo por este evento. La participación de DJ locales y de la región fue uno de los principales atractivos para animar y darle vida a los distintos pabellones, con presentaciones de 4RAIN, SBM, Sabrina, Moll-E, entre otros.

“Es el tercer año que nos toca venir. Está genial; se está volviendo una tradición cultural en la ciudad. La vibra está increíble y es una oportunidad única de experimentar un museo de noche”, comentó Julio Martínez. Uno de los espacios favoritos del recinto fue el pabellón donde se encuentran los gigantes, como los fósiles y las reconstrucciones del Tyrannosaurus rex y del dinosaurio Pico de Pato. “Es un evento especial y creo que debería hacerse más veces al año”, aseguró Jatziri Daniela a VMÁS mientras se alistaba para comenzar su recorrido por el recinto.

DETALLES QUE CONQUISTAN Hamburguesas, tacos, platillos inspirados en la noche, postres y bebidas fueron los tentempiés ideales para los asistentes. Los vendedores que participaron también se vieron beneficiados. Las largas filas fueron prueba del interés del público y de cómo sus propuestas gastronómicas conquistaron a los visitantes.