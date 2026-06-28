¡Dinos, desierto y mucha fiesta! Así fue la quinta edición del MUDE After Dark

¡Dinos, desierto y mucha fiesta! Así fue la quinta edición del MUDE After Dark

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Israel García
por Israel García

El Museo del Desierto volvió a abrir sus puertas por la noche para ofrecer una experiencia que combinó cultura, entretenimiento y convivencia

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Todo estaba listo. La emoción podía sentirse en el aire. Llegar al Museo del Desierto representaba apenas el inicio de una memorable noche rodeada de música, buena compañía y un recorrido por sus pabellones como parte de la quinta edición del MUDE After Dark.

La cálida bienvenida del personal, junto con el hermoso atardecer que poco a poco dio paso al anochecer, fueron las primeras señales de que sería una velada armoniosa, en la que se fusionaron la música y el gusto por los dinosaurios y su historia en el Museo del Desierto.

El primer pabellón, además de ser la cara visible y sonriente del recinto, fue el espacio donde no dejaron de tomarse fotografías: selfies, videos entre los asistentes y quienes aprovecharon los espejos para dar los últimos retoques a su look antes de su cita con los diversos “dinos” del museo.

$!DJ, gastronomía y cientos de asistentes dieron vida a una nueva edición del MUDE After Dark, uno de los eventos nocturnos más esperados de la ciudad.
DJ, gastronomía y cientos de asistentes dieron vida a una nueva edición del MUDE After Dark, uno de los eventos nocturnos más esperados de la ciudad. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

MUCHA FIESTA EN TODO MOMENTO

Un line up de lujo fue el que preparó el museo para darle variedad a la fiesta, además de motivar a los asistentes a que, con vaso en mano, bailaran, disfrutaran de la música y demostraran su entusiasmo por este evento.

La participación de DJ locales y de la región fue uno de los principales atractivos para animar y darle vida a los distintos pabellones, con presentaciones de 4RAIN, SBM, Sabrina, Moll-E, entre otros.

“Es el tercer año que nos toca venir. Está genial; se está volviendo una tradición cultural en la ciudad. La vibra está increíble y es una oportunidad única de experimentar un museo de noche”, comentó Julio Martínez.

Uno de los espacios favoritos del recinto fue el pabellón donde se encuentran los gigantes, como los fósiles y las reconstrucciones del Tyrannosaurus rex y del dinosaurio Pico de Pato.

“Es un evento especial y creo que debería hacerse más veces al año”, aseguró Jatziri Daniela a VMÁS mientras se alistaba para comenzar su recorrido por el recinto.

$!Visita. Los recorridos por los paseos del museo fueron de los principales atractivos de la velada.
Visita. Los recorridos por los paseos del museo fueron de los principales atractivos de la velada. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

DETALLES QUE CONQUISTAN

Hamburguesas, tacos, platillos inspirados en la noche, postres y bebidas fueron los tentempiés ideales para los asistentes.

Los vendedores que participaron también se vieron beneficiados. Las largas filas fueron prueba del interés del público y de cómo sus propuestas gastronómicas conquistaron a los visitantes.

$!Fiesta. La música adornó cada momento del recinto.
Fiesta. La música adornó cada momento del recinto. FOTO: HÉCTOR GARCÍA
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Al finalizar el recorrido, las luces del museo lucieron bajo un cielo estrellado. La cálida noche permitió disfrutar cada momento del evento, mientras las risas, los abrazos y las despedidas de los asistentes reflejaban el éxito de la velada y la promesa de esperar una nueva fiesta nocturna en el Museo del Desierto, una experiencia que, hasta el momento, solo puede disfrutarse en Saltillo.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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