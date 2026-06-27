Mensajes desde la música ¡El playlist de la lucha y el orgullo!

Mensajes desde la música ¡El playlist de la lucha y el orgullo!

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Israel García
por Israel García

A lo largo del tiempo, artistas han aprovechado su plataforma y su voz para dar fuerza a la audiencia y recordar que también se resiste y se persiste desde la música

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Una vez más, la fiesta y la celebración no están peleadas con la lucha por los derechos, la visibilidad y la exigencia de respeto a la diversidad sexual. A lo largo de los años, cantantes y grupos se han sumado a este mensaje a través de su trabajo musical.

Por ello, hicimos un recorrido por algunas canciones que no pueden faltar en los playlists de celebración LGBTTIQ+ y que pueden seguir escuchándose mucho más allá del día que conmemora esta lucha social.

’I Will Survive’ — Gloria Gaynor (1978)

Originalmente grabada como un tema sobre superar una ruptura amorosa, la comunidad LGBTQ+ la resignificó por completo. Durante los años 80, en el momento más devastador de la crisis del VIH/SIDA y ante la alarmante indiferencia gubernamental, la canción se transformó en un himno de batalla y resiliencia. Se convirtió en el recordatorio de que, a pesar del estigma, la enfermedad y el rechazo social, la comunidad iba a sobrevivir.

’A quién le importa’ — Alaska y Dinarama (1986)

Es el pilar indiscutible del Orgullo en España y Latinoamérica. Surgida en la efervescencia cultural de la Movida Madrileña, fue compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut. Su letra es una declaración absoluta de autonomía, disidencia y resistencia frente al juicio moral de la sociedad. En 2002, la mexicana Thalía la retomó y la llevó a nuevas generaciones.

’Vogue’ — Madonna (1990)

Madonna no inventó el voguing; lo descubrió en los clubes subterráneos de Nueva York, profundamente arraigados en la cultura ballroom de las comunidades negra y latina queer y trans, especialmente a través de la icónica House of Xtravaganza. Con esta canción, la artista no solo popularizó el baile, sino que contrató a integrantes de esa misma escena para participar en el videoclip y en su gira mundial Blond Ambition.

’Born This Way’ — Lady Gaga (2011)

Es considerada el manifiesto pop del siglo XXI para la comunidad. A diferencia de otros himnos históricos que recurrían a metáforas o dobles sentidos, Lady Gaga escribió una carta de amor directa y sin filtros. Fue una canción revolucionaria para la radio comercial al nombrar de forma explícita distintas identidades de la comunidad en sus versos (“No matter gay, straight, or bi, lesbian, transgender life...”), convirtiendo el orgullo y la diversidad en un fenómeno mundial.

’Good Luck, Babe!’ — Chappell Roan (2024)

El trasfondo: La polémica cantante Chappell Roan se consolidó como uno de los mayores fenómenos musicales del año gracias a esta canción, que aborda de manera cruda y directa la heteronormatividad obligatoria y el conflicto de amar a una persona que se niega a aceptar su propia identidad por miedo al rechazo social. Con una estética inspirada en el transformismo, logró convertir este tema en una de las canciones más escuchadas durante semanas, demostrando que el orgullo ya no es un nicho, sino parte del centro del pop contemporáneo.

Faltan muchas historias por contar. A lo largo de las décadas, innumerables canciones han dado voz a luchas personales, resiliencia y amor propio.

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Sin embargo, todas ellas continúan siendo el soundtrack de quienes buscan encontrar su camino, su felicidad y la libertad de vivir plenamente dentro de su diversidad.

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Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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