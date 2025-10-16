Ya puedes conseguir la muñeca Barbie caracterizada como La Llorona; este es su precio y punto de venta

La marca estadounidense Mattel sorprendió al público con el lanzamiento de Barbie La Llorona, la más reciente incorporación a su colección Día de Muertos, creada por el diseñador Javi Meabe.

La muñeca está inspirada en la figura legendaria de la mujer que llora por sus hijos, y forma parte de una línea que desde 2019 ha buscado resaltar símbolos del patrimonio cultural mexicano.

Con un precio aproximado de $2,999 pesos, la pieza ya se encuentra disponible en tiendas en línea como Amazon, Palacio de Hierro y Mattel Creations. Su diseño destaca por un vestido de encaje blanco y azul, mangas amplias, rostro con maquillaje de catrina y lágrimas plateadas, además de un tocado de flores negras con velo translúcido.

El empaque, ilustrado por Charis Ceniseroz, muestra un ambiente nocturno rodeado de niebla, agua y reflejos que evocan los paisajes donde se escuchan los lamentos del personaje.

A pocos días de su lanzamiento, la muñeca se agotó en varias plataformas, confirmando el interés de coleccionistas y fanáticos del mito. Con esta propuesta, Mattel no solo busca ampliar su serie conmemorativa del Día de Muertos, sino también acercar a las nuevas generaciones a las leyendas que forman parte de la identidad mexicana.

La Llorona: una leyenda que atraviesa siglos y fronteras

La historia de La Llorona es una de las narraciones más antiguas y extendidas de América Latina. Existen múltiples versiones, pero todas coinciden en la figura de una mujer que, tras perder a sus hijos, vaga entre ríos y lagunas llorando su desgracia. Su lamento, “¡Ay, mis hijos!”, se ha convertido en una advertencia popular y en un eco del remordimiento, el dolor y la culpa.

El mito tiene raíces prehispánicas: algunos historiadores lo relacionan con Cihuacóatl, una diosa asociada al parto y la muerte que, según las crónicas, se aparecía antes de grandes tragedias. Con el tiempo, la leyenda se fusionó con tradiciones coloniales y cristianas, dando lugar a una figura mestiza que simboliza tanto la pérdida individual como el luto de una nación.