Dos centenarios y ‘el Señor Scorsese’

/ 18 noviembre 2025
A las muertes en la primera semana de noviembre de Diane Ladd, Pauline Collins y Lee Tamahori se les unieron en unos días las de otros tres talentos del Séptimo Arte Internacional.

El sábado 8 falleció de una neumonía a los 92 años de edad el primer actor japonés Tatsuya Naadai, protagonista de clásicos bajo la dirección de su compatriota, Akira Kurosawa como “Kagemusha, la sombra de un guerrero” (1980) y “Ran” (1985) y el martes 11 se dieron los decesos simultáneos tanto del primer actor iraní Homayoun Ershadi (“El sabor de las cerezas”; “Cometas en el cielo”) a los 78 víctima de cáncer como Sally Kirkland, recordada por su participación en la ganadora del Oscar a la Mejor Película de 1973 “El golpe”, de George Roy Hill, y nominada en la terna de Mejor Actriz de 1987 por “Anna”, de Yurek Bogayevicz, a los 84 tras una caída.

En medio de estas no menos lamentables pérdidas, el lunes 10 se conmemoró el centenario del natalicio del primer actor inglés Richard Burton, el mismo que hablando de nominaciones al Oscar aunque no ganó ninguno en su amplia filmografía tuvo un total de 7 que incluyeron al Mejor Actor de Reparto de 1952 al lado de Olivia de Havilland en “Mi prima Raquel”, de Henry Koster; al Mejor Actor de 1953 por la épica “El manto sagrado”, también de Koster; en duelo actoral compitiendo contra su compatriota Peter O´Toole como protagonistas de la biopic “Becket” (Peter Glenville, 1964) y bajo la dirección de Martin Ritt por el espía de “Alto espionaje”, de 1965.

La quinta nominación al Oscar de Richard Burton y la cuarta como Mejor Actor la tuvo en 1966 gracias al duelo actoral con su entonces esposa, Elizabeth Taylor, con quien ya había protagonizado en 1963 la épica “Cleopatra”, de Joseph L. Mankiewicz y quien lo acompañó a filmar a nuestro país en Puerto Vallarta “La noche de la iguana” (John Huston, 1964), en el filme que le dio a Liz su segunda estatuilla como Mejor Actriz, “Quien le teme a Virginia Woolf”, ópera prima como director de Mike Nichols, siendo sus últimas nominaciones la biopic “Ana de los mil días” (Charles Jarrott, 1970) y la adaptación del texto teatral “Equus” (Sidney Lumet, 1977).

Justo una semana después de la celebración de este centenario, el día de ayer se conmemoró el de otro primer actor ligado en su caso por la amistad con la mencionada Elizabeth Taylor luego de protagonizar la épica que le dio su única nominación al Oscar que fue “Gigante” (George Stevens, 1955): Rock Hudson, quien nacido el 17 de noviembre de 1925 en Winnetka, Illinois, bajo el nombre de Roy Fitzgerald, fue uno de los galanes más cotizados de Hollywood en los años 50 y 60 además de Liz de actrices como Jane Wyman, Doris Day y Gina Lollobrigida, entre otras. Burton falleció en 1984 a los 58 años y Hudson en 1985 a los 59.

Para cerrar “con broche de oro”, a estos dos centenarios le siguió también el día de ayer el número 83 del respetado cineasta norteamericano Martin Scorsese, quien desde el mes pasado ha dado mucho de qué hablar gracias a la muy recomendable serie documental de Apple TV dirigida por la cineasta norteamericana Rebecca Miller: “El Señor Scorsese”, la cual nos conduce de manera magistral a través de toda la trayectoria personal y profesional del prolífico director y productor de la mano de testimonios suyos, de su familia y actores fetiche suyos de De Niro a DiCaprio pasando también por el esposo de la directora de la serie: Daniel Day-Lewis.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @Alfredo Galindo

Alfredo Galindo

Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

