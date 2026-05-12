¡Sigue la batalla legal! Samsung rechaza acusaciones de Dua Lipa por 15 millones de dólares

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    ¡Sigue la batalla legal! Samsung rechaza acusaciones de Dua Lipa por 15 millones de dólares
    Versión. Samsung afirmó que recibió garantías de que la fotografía contaba con los permisos correspondientes antes de utilizarla. FOTO: TWITTER@DUALIPA / @POPBASE

La marca surcoreana aseguró estar abierta a una ‘resolución constructiva’ con el equipo legal de la cantante

La batalla legal que comenzó este fin de semana entre la estrella pop Dua Lipa y la compañía Samsung continúa, luego de que la artista demandara a la empresa por 15 millones de dólares por el presunto uso no autorizado de su imagen. Ante ello, la firma negó haber aprovechado su imagen para la venta de productos.

Dua Lipa reclama dicha cantidad debido al supuesto uso indebido de su rostro en cajas de televisores que han circulado en internet.

“La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público”, dijo Samsung Electronics en un mensaje enviado a la agencia EFE.

¿QUÉ HIZO DUA LIPA?

La firma surcoreana agregó que, dada esta garantía, niega “cualquier acusación de uso indebido intencional”.

La demanda, interpuesta el 8 de mayo ante un tribunal de California, en Estados Unidos, acusa a Samsung de haber utilizado la imagen de Dua Lipa sin autorización ni compensación en empaques de televisores comercializados desde el año pasado, según reportó la revista Variety.

En el documento, la cantante sostiene que posee los derechos de autor de la fotografía empleada, tomada en un festival estadounidense en 2024. Asimismo, pidió a Samsung que dejara de utilizar la imagen, pero la compañía surcoreana rechazó la solicitud con una actitud “indiferente y desdeñosa”, informó la publicación.

BUSCAN ACUERDO

Samsung explicó que la imagen fue utilizada en 2025 para reflejar contenidos de socios externos disponibles en televisores de la marca y que “respeta profundamente” a Dua Lipa y sus derechos de imagen, además de reiterar que está abierta a una “resolución constructiva” con el equipo de la cantante.

Dua Lipa es una de las principales figuras del pop global, con más de 60 millones de oyentes mensuales en Spotify y tres premios Grammy. La artista ha colaborado con firmas como Yves Saint Laurent Beauty, Porsche y Chanel.

https://vanguardia.com.mx/show/del-cine-al-streaming-producira-toretto-serie-de-rapidos-y-furiosos-GA20643041

En diciembre concluyó su gira mundial en México, luego de haberse comprometido durante el tour con su pareja, el actor Callum Turner. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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