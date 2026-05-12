¡Sigue la batalla legal! Samsung rechaza acusaciones de Dua Lipa por 15 millones de dólares

La batalla legal que comenzó este fin de semana entre la estrella pop Dua Lipa y la compañía Samsung continúa, luego de que la artista demandara a la empresa por 15 millones de dólares por el presunto uso no autorizado de su imagen. Ante ello, la firma negó haber aprovechado su imagen para la venta de productos.

Dua Lipa reclama dicha cantidad debido al supuesto uso indebido de su rostro en cajas de televisores que han circulado en internet.

“La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público”, dijo Samsung Electronics en un mensaje enviado a la agencia EFE.