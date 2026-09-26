Duncan Sheik, Peter Byrne y U2

El fin de semana pasado, a quienes nos tocó verlo debutar y ascender rápidamente en el mundo de la música, nos impactó enterarnos de la muerte, el jueves 17, del cantante y compositor norteamericano Duncan Sheik.

Fallecido de un ataque al corazón a los 56 años de edad, Sheik no tardó mucho en despuntar en la escena musical de los años 90 cuando, después de que Lisa Loeb, con cuya banda tocó mientras estudiaba semiótica en la Universidad Brown, se catapultó a la fama como parte de la banda sonora de la hoy clásica película ‘La dura realidad’ (1994) con su tema “Stay”, si bien Duncan fue tan reconocido como ella apenas un par de años después con su propia banda y temas como el sencillo “Barely Breathing”, no tardó mucho en comenzar a ser solicitado con temas propios para otras bandas sonoras que hicieron época, como ocurrió con la de ‘Grandes Esperanzas’, de Cuarón.

Sin embargo, fue hasta la llegada del nuevo milenio cuando Duncan Sheik alcanzó sus mayores éxitos como compositor en los escenarios de Broadway, como sucedió con el musical ‘Spring Awakening’, de 2006, que, entre otras cosas, lanzó a la fama al hoy consolidado actor y cantante Jonathan Groff (‘Glee’, ‘Mindhunter’), entre otros, con el cual obtuvo los premios Tony a la Mejor Orquestación y a la Mejor Banda Sonora Original en 2007, así como el Grammy al Mejor Teatro Musical. Pero, tristemente, a estos logros, aunque le siguió una producción discográfica de covers de los 80 (2011), entre esta y su producción original de 2015, ‘Legerdemain’, sufrió de alcoholismo.

Todavía no nos reponemos de esta pérdida cuando se dio a conocer, a mediados de esta semana, que falleció, a los 74 años de edad, en la ciudad de Los Ángeles, tras una breve enfermedad, el cantante británico Peter Byrne, vocalista líder de la banda de pop electrónico ochentera Naked Eyes, la cual es recordada sobre todo por hits de aquellos años como “Always Something There to Remind Me” y “Promises, Promises”, entre otros. Todavía más triste resultó la noticia a nivel nacional para el hoy muy funado Aleks Syntek, ya que, luego de su estallido emocional en un escenario la noche del 15 de septiembre, resultó que conocía a Byrne y se había hecho su amigo también.

Para cerrar con notas más agradables, también a mediados de semana se dio a conocer que la banda irlandesa U2 va a estrenar su decimosexto álbum de estudio, ‘Carnaval de Luz’, con el que conmemoran a su vez medio siglo de trayectoria, y el primero totalmente inédito desde 2017, el próximo 13 de noviembre. Y no solo eso, sino que, además de su primer sencillo y video del tema “Silencio”, incluye un total de 12 rolas y cierra nada menos que con el tema “Torn”, un dueto entre el vocalista Bono y la fallecida Dolly Parton que constituye, a la vez, la última grabación vocal de “La Reina del Country”. Descansen en paz todos ellos y gracias por su legado.