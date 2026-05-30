¡Durará 3 días! Dua Lipa y Callum Turner ultiman detalles para su boda en Italia

Una nueva noticia tiene contentos y emocionados a los fanáticos de Dua Lipa, ya que la estrella pop se casará la próxima semana. Al parecer, los planes fueron adelantados para que dé el amoroso “acepto” a su prometido, Callum Turner.

De acuerdo con el diario italiano La Repubblica, la pareja cambió de planes a último momento, por lo que sus invitados y familiares convocados a la ceremonia estarían llegando desde este fin de semana a Italia.

El actor podrá llamar esposa a la intérprete de ‘Love Again’ en la costa siciliana. Según Vogue, la Villa Valguarnera podría ser el lugar elegido para la celebración. Se trata de una mansión del siglo XVIII ubicada junto al mar y que perteneció a la princesa Vittoria Alliata.