¡Durará 3 días! Dua Lipa y Callum Turner ultiman detalles para su boda en Italia

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Durará 3 días! Dua Lipa y Callum Turner ultiman detalles para su boda en Italia
    Cita. La cantante británica y el actor habrían adelantado sus planes de matrimonio y reunirán a familiares y celebridades en una exclusiva ceremonia frente al mar. FOTO: ARCHIVO

Callum Turner y la estrella pop intercambiarán sus votos matrimoniales en la Villa Valguarnera tras adelantar 3 meses la ceremonia

Una nueva noticia tiene contentos y emocionados a los fanáticos de Dua Lipa, ya que la estrella pop se casará la próxima semana. Al parecer, los planes fueron adelantados para que dé el amoroso “acepto” a su prometido, Callum Turner.

De acuerdo con el diario italiano La Repubblica, la pareja cambió de planes a último momento, por lo que sus invitados y familiares convocados a la ceremonia estarían llegando desde este fin de semana a Italia.

El actor podrá llamar esposa a la intérprete de ‘Love Again’ en la costa siciliana. Según Vogue, la Villa Valguarnera podría ser el lugar elegido para la celebración. Se trata de una mansión del siglo XVIII ubicada junto al mar y que perteneció a la princesa Vittoria Alliata.

DE LUJO

La lista de invitados estará integrada por celebridades de alto perfil, según las indagaciones del medio. Entre ellas figuran el diseñador Simon Porte Jacquemus, el productor Mark Ronson, las cantantes Olivia Dean y Charli XCX, así como el compositor británico Elton John.

La fiesta, según filtradores, tendrá una duración de 3 días, tal como lo dispuso la pareja.

https://vanguardia.com.mx/show/fue-mi-primera-amiga-y-confidente-llora-jamie-lee-curtis-la-muerte-de-su-hermana-la-tambien-actriz-kelly-curtis-PG21053972

La pareja comenzó ru relación en enero de 2024 y la historia parece guion de una película de cine.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bodas
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Italia

Personajes


Dua Lipa

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Narcobloqueos en Zitácuaro, Michoacán

‘Narcobloqueos’ dentro de Zitácuaro, Michoacán, tras enfrentamientos con Ejército de México
Traición a la patria

Traición a la patria
true

Dos Leones y la misma advertencia: conectar
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la PDI de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense.

ÚLTIMA HORA: Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), arribaron a Reynosa, Tamaulipas.

Cártel del noreste está en la mira de Trump
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), fue fotografiado en el Hotel Ixtapan Spas Resort de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Peña Nieto reaparece en México, es visto en hotel de Ixtapan de la Sal
El programa de Vinculación Productiva del INAPAM permite que las personas de la tercera edad que continúan trabajando formalmente accedan al reparto de utilidades.

INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo
Usuarios en México ya pueden verificar si su línea telefónica está vinculada correctamente a su CURP ante la CRT y solicitar desvinculaciones.

¿Cómo saber si mi línea ya esta registrada con el CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?