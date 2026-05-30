¡Durará 3 días! Dua Lipa y Callum Turner ultiman detalles para su boda en Italia
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Callum Turner y la estrella pop intercambiarán sus votos matrimoniales en la Villa Valguarnera tras adelantar 3 meses la ceremonia
Una nueva noticia tiene contentos y emocionados a los fanáticos de Dua Lipa, ya que la estrella pop se casará la próxima semana. Al parecer, los planes fueron adelantados para que dé el amoroso “acepto” a su prometido, Callum Turner.
De acuerdo con el diario italiano La Repubblica, la pareja cambió de planes a último momento, por lo que sus invitados y familiares convocados a la ceremonia estarían llegando desde este fin de semana a Italia.
El actor podrá llamar esposa a la intérprete de ‘Love Again’ en la costa siciliana. Según Vogue, la Villa Valguarnera podría ser el lugar elegido para la celebración. Se trata de una mansión del siglo XVIII ubicada junto al mar y que perteneció a la princesa Vittoria Alliata.
DE LUJO
La lista de invitados estará integrada por celebridades de alto perfil, según las indagaciones del medio. Entre ellas figuran el diseñador Simon Porte Jacquemus, el productor Mark Ronson, las cantantes Olivia Dean y Charli XCX, así como el compositor británico Elton John.
La fiesta, según filtradores, tendrá una duración de 3 días, tal como lo dispuso la pareja.
La pareja comenzó ru relación en enero de 2024 y la historia parece guion de una película de cine.