‘Fue mi primera amiga y confidente’: llora Jamie Lee Curtis la muerte de su hermana, la también actriz Kelly Curtis
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La actriz recordó la trayectoria, personalidad y legado familiar de Kelly Curtis, quien falleció a los 69 años en su hogar
Un fin de semana de luto es el que vive la actriz ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, luego de que se confirmara la muerte de su hermana, la también actriz Kelly Curtis, a los 69 años.
La hija mayor de Tony Curtis y Janet Leigh, una de las parejas de oro de Hollywood en los años 50, murió en su hogar, “rodeada de naturaleza” y “en paz”, según informó su hermana menor, Jamie Lee Curtis, en un mensaje publicado en redes sociales.
“Fue mi primera amiga y mi confidente de toda la vida. Era de una belleza impresionante y una actriz con mucho talento”, escribió Curtis en su despedida.
¿QUÉ PASÓ CON KELLY CURTIS?
Kelly Curtis trabajó junto a su hermana en ‘Trading Places’ (1983), una comedia dirigida por John Landis. También protagonizó la producción alemana ‘Magic Sticks’ (1987) y la cinta italiana ‘The Devil’s Daughter’ (1991).
Además de su trabajo en el cine, apareció en episodios de series como ‘The Equalizer’, ‘Hunter’, ‘Silk Stalkings’ y ‘Star Trek: Deep Space Nine’, entre otras producciones televisivas.
“Jugaba de maravilla al corazones, coleccionaba tortugas, amaba a su familia, la naturaleza, la música, las compras de segunda mano, viajar, Facebook y Pokémon Go. Estaba orgullosa de sus raíces danesas y de su ascendencia judía húngara, y era una patriota estadounidense devota”, recordó Jamie Lee Curtis.
PALABRAS DE AMOR
En su despedida, la actriz aseguró que Kelly será recordada por “su generosidad cariñosa, sus opiniones firmes, su curiosidad infinita, su estilo único y sus galletas de almendra en forma de media luna espolvoreadas con azúcar en Navidad”, que, según relató, fueron la razón por la que recibió el apodo de “Tía Cookie”.
Kelly Curtis nació en 1956 en Santa Mónica, California. Se graduó en Empresariales en Skidmore College, en Saratoga Springs, Nueva York, y en 1989 contrajo matrimonio con el intérprete y productor Scott Morfee. (Con información de EFE).