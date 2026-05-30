‘Fue mi primera amiga y confidente’: llora Jamie Lee Curtis la muerte de su hermana, la también actriz Kelly Curtis

Un fin de semana de luto es el que vive la actriz ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, luego de que se confirmara la muerte de su hermana, la también actriz Kelly Curtis, a los 69 años.

La hija mayor de Tony Curtis y Janet Leigh, una de las parejas de oro de Hollywood en los años 50, murió en su hogar, “rodeada de naturaleza” y “en paz”, según informó su hermana menor, Jamie Lee Curtis, en un mensaje publicado en redes sociales.

“Fue mi primera amiga y mi confidente de toda la vida. Era de una belleza impresionante y una actriz con mucho talento”, escribió Curtis en su despedida.