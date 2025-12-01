‘El águila negra’, dramaturgos shakesperianos y Woody Allen

Una semana después de que se conmemoró el centenario del natalicio del galán hollywoodense Rock Hudson el lunes 24 de noviembre se festejó el de un galán del cine mexicano recordado como “El águila negra”.

Nos referimos al actor Fernando Gutiérrez López, nacido el 24 de noviembre de 1925 en Guadalajara, Jalisco, pero quien bajo el nombre artístico de Fernando Casanova fue un actor que, teniendo casi 200 títulos de películas en su haber en seis décadas ininterrumpidas de actividad artística desde su debut en 1947 en “La vida íntima de Marco Antonio y Cleopatra”, de Roberto Gavaldón, a “La estampa del escorpión” (Sergio Martínez, 2007) entró en el libro de Guiness por ser el actor con más papeles estelares en la historia destacando, entre ellos, el que repitió en cuando menos en seis películas de “El águila negra” en la serie de westerns del héroe en cuestión.

Así, además de Gavaldón en otros clásicos como “La diosa arrodillada” (1947), con María Félix, Casanova trabajó bajo las órdenes de otros grandes directores como lo fueron Luis Buñuel en el clásico “Él” (1953), al lado de Arturo de Córdova; el cineasta coahuilense Emilio “Indio” Fernández en “Reportaje”, también de 1953, y el también español Luis Alcoriza en la ganadora del Ariel a la Mejor Película de 1972 “Mecánica Nacional”, junto a Manolo Fábregas y Lucha Villa, pero también fue el galán que le gana la partida al de Cantinflas para quedarse con el personaje de Silvia Pinal en “Puerta joven” (Miguel M. Delgado, 1950), entre muchas otras actrices más.

Tristemente, el sábado 29 se dio a conocer la noticia de la muerte a los 88 años de edad del aclamado dramaturgo inglés Tom Stoppard, el mismo que entró por la puerta grande del cine en 1985 al escribir el guión del clásico de culto “Brasil”, de Terry Gilliam; a inicios de los 90 dirige su ópera prima basada en su propia obra teatral “Rosecrantz y Guildestern han muerto”, basada en los personajes secundarios del clásico “Hamlet” y protagonizada por Tim Roth y Gary Oldman, y en 1998 gana el Oscar al Mejor Guión Adaptado por “Shakespeare apasionado”, de John Madden, ganadora en su año también de la Mejor Película y Mejor Actriz (Gwyneth Paltrow).

Sin embargo, para terminar con una nota más agradable, el domingo 30 quien estuvo de manteles largos al llegar a su cumpleaños número 90 fue el controvertido cineasta norteamericano Woody Allen apenas unas semanas después de haber estado de luto también por el fallecimiento de su ex pareja y actriz fetiche en su primera década como realizador, Diane Keaton, con quien ganó en 1977 también su respectivo Oscar al Mejor Director de aquel año por el clásico “Dos extraños amantes” y que se diera a conocer que una productora española va a producir en aquel país el año próximo una nueva película luego de otra ganadora como “Vicky Cristina Barcelona” (2008).

