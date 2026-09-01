Pokémon llega a Disney+ con nueva serie animada protagonizada por Sirfetch’d y Pichu

Un nuevo salto dio Pokémon en sus contenidos de entretenimiento para televisión y streaming, ya que este fin de semana confirmó lo que desde hace meses se especulaba: su llegada a Disney+. Por lo que en 2027 estrenará la nueva serie protagonizada por dos de sus criaturas más populares: ‘Sirfetch’d’ y ‘Pichu’. El anuncio oficial se llevó a cabo en la PokémonXP, la primera gran convención oficial para fans de Pokémon, que se realizó en San Francisco, donde también se mostró un primer adelanto de este proyecto. ‘Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu’ fue descrita como un viaje épico por los parajes salvajes de Galar. De hecho, en el primer tráiler revelado se ve a Sirfetch’d y a Pichu en distintos escenarios, hasta que Sirfetch’d se estrella con un letrero que anuncia 2027.

¿QUÉ PASÓ CON POKÉMON Y DISNEY? Desde hace semanas se filtró en redes sociales que las primeras temporadas de la serie protagonizada en los años 90 por los personajes de ‘Ash’ y ‘Pikachu’ se sumarían al catálogo de Disney+, lo que representaría su salida de Netflix. Para esta nueva aventura en stop-motion se contó con la producción del reconocido estudio Aardman Animations. Y es que la producción se había anunciado en junio, durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia.

“Nuestros héroes se embarcan en una valiente misión para ayudar y proteger a los Pokémon de toda la región. Aunque sus misiones rara vez salen según lo planeado, sus nobles actos forjan su amistad mientras se adentran con valentía en lo desconocido. Les esperan peligros, alianzas, rivalidades, Pokémon extraordinarios y risas sin fin”, reza la sinopsis oficial. “Pokémon tiene esa rara habilidad de significar algo para los fans de toda la vida mientras sigue sintiéndose completamente relevante para las audiencias jóvenes de hoy”, dijo Ayo Davis, presidenta de Disney Kids & Family.

REGRESA A LOS CINES Al cierre del campeonato Pokémon que se celebró en California, la compañía también anunció una nueva película, la cual tendrá un nuevo protagonista, lejos de los conocidos personajes ‘Ash’ y ‘Liko’. The Pokémon Company anunció oficialmente ‘Pokémon: Wild Card’, una nueva película animada que marcará el regreso de la franquicia a los cines en 2027, tras siete años de ausencia.

La historia se centra por primera vez en el universo del Juego de Cartas Coleccionables (JCC Pokémon), siguiendo a un jugador de JCC y a su compañero Mimikyu.

El estudio responsable de la aventura es el prestigioso estudio japonés CloverWorks. (Con información de EFE)

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