¿Vas a ir? Dará concierto Lupillo Rivera en General Cepeda este sábado de Gloria
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El hermano de Jenni Rivera encabezará el evento de coronación del ejido La Rosa, los boletos van de los $350 hasta los $6,000 en las mesas VIP
Una vez más, Coahuila recibirá a uno de los artistas más populares en redes sociales, y esta vez será uno de los representantes de la música regional mexicana y participante de reality shows: Lupillo Rivera, quien se presentará el próximo sábado 4 de abril en General Cepeda.
De acuerdo con la información difundida este fin de semana, Rivera subirá al escenario en el ejido La Rosa, donde también se presentarán La Fortaleza, King Ranch y Los Compañas de Alameño.
De acuerdo con la información, la venta de boletos es en JR Sombreros, Comité, ejidos y cabecera municipal, además de la posibilidad de adquirir boletos físicos y a domicilio a los números 844 275 4135 y, para últimas mesas, al 844 204 6043.
DETALLES DEL SHOW
Este evento es considerado con causa; lo recaudado será a beneficio de la Fundación Hay un Camino Saltillo.
“¿Qué tal, mi gente de General Cepeda, Coahuila? Ahí nos vemos”, dijo Rivera en un reciente video como parte de su gira, que incluye lugares como Ciudad de México, Jalisco, Chiapas, Tlaxcala, Puebla y más.
El costo de los boletos es de 350 pesos en entrada general, mientras que las mesas VIP tienen un costo de 6,000 pesos en primera fila y el resto de 5,000 pesos.
LUPILLO RIVERA EN NÚMEROS
En su canal de YouTube, el conocido como ‘El Toro del Corrido’ tiene 652 mil suscriptores, donde sus videos más exitosos son ‘No llega el olvido (en vivo con mariachi)’, con más de 26 mil reproducciones; ‘Yo te extrañaré (en vivo)’, con más de 15 millones de visitas, y ‘Paloma negra’, con más de 12 millones de reproducciones.
Rivera, en su perfil de Spotify, tiene 1 millón 626 mil 802 oyentes mensuales, donde sus canciones más populares son ‘Grandes ligas’, con 159 millones de reproducciones; ‘El moreño’, con más de 32 millones de visitas, y ‘Despreciado’, con 17 millones de reproducciones.