¿Vas a ir? Dará concierto Lupillo Rivera en General Cepeda este sábado de Gloria

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 30 marzo 2026
    ¿Vas a ir? Dará concierto Lupillo Rivera en General Cepeda este sábado de Gloria
    Fiesta. El evento en el ejido La Rosa reunirá a varios exponentes del regional mexicano este sábado de Gloria. FOTO: CUARTOSCURO

El hermano de Jenni Rivera encabezará el evento de coronación del ejido La Rosa, los boletos van de los $350 hasta los $6,000 en las mesas VIP

Una vez más, Coahuila recibirá a uno de los artistas más populares en redes sociales, y esta vez será uno de los representantes de la música regional mexicana y participante de reality shows: Lupillo Rivera, quien se presentará el próximo sábado 4 de abril en General Cepeda.

De acuerdo con la información difundida este fin de semana, Rivera subirá al escenario en el ejido La Rosa, donde también se presentarán La Fortaleza, King Ranch y Los Compañas de Alameño.

De acuerdo con la información, la venta de boletos es en JR Sombreros, Comité, ejidos y cabecera municipal, además de la posibilidad de adquirir boletos físicos y a domicilio a los números 844 275 4135 y, para últimas mesas, al 844 204 6043.

DETALLES DEL SHOW

Este evento es considerado con causa; lo recaudado será a beneficio de la Fundación Hay un Camino Saltillo.

“¿Qué tal, mi gente de General Cepeda, Coahuila? Ahí nos vemos”, dijo Rivera en un reciente video como parte de su gira, que incluye lugares como Ciudad de México, Jalisco, Chiapas, Tlaxcala, Puebla y más.

El costo de los boletos es de 350 pesos en entrada general, mientras que las mesas VIP tienen un costo de 6,000 pesos en primera fila y el resto de 5,000 pesos.

LUPILLO RIVERA EN NÚMEROS

En su canal de YouTube, el conocido como ‘El Toro del Corrido’ tiene 652 mil suscriptores, donde sus videos más exitosos son ‘No llega el olvido (en vivo con mariachi)’, con más de 26 mil reproducciones; ‘Yo te extrañaré (en vivo)’, con más de 15 millones de visitas, y ‘Paloma negra’, con más de 12 millones de reproducciones.

https://vanguardia.com.mx/show/paramount-invertira-30-mil-millones-de-dolares-en-contenido-tras-compra-de-warner-bros-FN19721532

Rivera, en su perfil de Spotify, tiene 1 millón 626 mil 802 oyentes mensuales, donde sus canciones más populares son ‘Grandes ligas’, con 159 millones de reproducciones; ‘El moreño’, con más de 32 millones de visitas, y ‘Despreciado’, con 17 millones de reproducciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Lupillo Rivera

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Mery Ayup y sus litigios sin redes sociales

Mery Ayup y sus litigios sin redes sociales
true

El que esté libre de culpa...
La falta de protocolos de seguridad y la laxitud regulatoria de la ASEA y la Marina no solo debilitan la confianza de posibles socios privados, sino que perfilan un conflicto en la próxima revisión del T-MEC.

Derrame en el Golfo afectaría inversión privada de Pemex y revisión del T-MEC
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México sí se realizan búsquedas en campo de personas desaparecidas, en coordinación con colectivos y autoridades especializadas.

Sheinbaum: ‘Sí hay búsqueda en campo de personas desaparecidas’
El programa social Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) tiene como objetivo comatir el desempleo entre jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estén estudiando ni trabajando

Jóvenes Construyendo el Futuro integra personas con discapacidad con esta disposiciones
Conoce dónde está la Escalera Santa, los 28 peldaños que, según la tradición, subió Jesús ante Pilatos y por qué sigue siendo un símbolo de devoción.

¿Dónde está la Escalera Santa?... los 28 peldaños que subió Jesús para llegar a Pilatos
Argentina reabre el caso Trevi-Andrade tras nueva denuncia. Investigan trata, explotación infantil y posibles irregularidades judiciales.

Reabren caso contra el clan Trevi-Andrade en Argentina; denuncian trata, explotación infantil y esclavitud
La Nave Verde buscará repetir el resultado positivo ante Monclova.

Saltillo se alista para el Saraperos vs Acereros en el Madero