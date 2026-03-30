¿Vas a ir? Dará concierto Lupillo Rivera en General Cepeda este sábado de Gloria

Una vez más, Coahuila recibirá a uno de los artistas más populares en redes sociales, y esta vez será uno de los representantes de la música regional mexicana y participante de reality shows: Lupillo Rivera, quien se presentará el próximo sábado 4 de abril en General Cepeda.

De acuerdo con la información difundida este fin de semana, Rivera subirá al escenario en el ejido La Rosa, donde también se presentarán La Fortaleza, King Ranch y Los Compañas de Alameño.

De acuerdo con la información, la venta de boletos es en JR Sombreros, Comité, ejidos y cabecera municipal, además de la posibilidad de adquirir boletos físicos y a domicilio a los números 844 275 4135 y, para últimas mesas, al 844 204 6043.