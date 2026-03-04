El es Gonzalo Hevia, el mexicano que habría conquistado el corazón de Emma Watson

/ 4 marzo 2026
    El es Gonzalo Hevia, el mexicano que habría conquistado el corazón de Emma Watson
    El empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères ha sido vinculado sentimentalmente con la actriz Emma Watson en meses recientes. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce quién es Gonzalo Hevia Baillères, el empresario mexicano relacionado con Emma Watson, su trayectoria, familia y fortuna ligada a Grupo Bal

El nombre de Gonzalo Hevia Baillères volvió a ocupar titulares tras ser captado en varias ocasiones junto a la actriz británica Emma Watson. La protagonista que dio vida a Hermione Granger en la saga de Harry Potter ha sido vista con el empresario mexicano en escenarios de alta exclusividad.

De acuerdo con la revista Quién, desde diciembre de 2025 ambos coincidieron en destinos como Courchevel y Punta Mita, además de distintos puntos selectos en la Ciudad de México. Las imágenes y testimonios difundidos han alimentado versiones sobre un posible romance.

Ninguno ha confirmado públicamente la relación. Sin embargo, la frecuencia de sus apariciones ha bastado para que la prensa social y empresarial especule sobre una nueva etapa sentimental en la vida del heredero mexicano.

PERFIL INTERNACIONAL Y HERENCIA EMPRESARIAL

Gonzalo Hevia Baillères pertenece a la cuarta generación de la familia que encabeza Grupo Bal, uno de los conglomerados más influyentes de América Latina. Es nieto del fallecido empresario Alberto Baillères y forma parte de un entorno vinculado a sectores estratégicos como minería · seguros · retail de lujo · finanzas.

Su formación académica es internacional. Estudió en el internado suizo Le Rosey y en Ransom Everglades, en Miami, antes de cursar Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Esa combinación de élite educativa y tradición empresarial ha marcado su trayectoria.

Entre 2015 y 2020 participó como Junior Board Representative en FEMSA. Posteriormente fundó INSAITE, empresa de inteligencia artificial vendida en 2021, y creó Lok, start-up de movilidad y logística que alcanzó una valuación de 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki en 2024. Actualmente dirige HBeyond, firma de inversión con presencia en Nueva York · Miami · Ciudad de México.

FORTUNA, PODER Y VIDA PRIVADA

El peso económico de la familia es considerable. Según Forbes, el patrimonio de Alejandro Baillères Gual y familia se estimó en 14 mil 800 millones de dólares en 2025, ubicándolos entre las mayores fortunas globales. Bajo el paraguas de Grupo Bal operan compañías como El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Industrias Peñoles y Profuturo.

El interés mediático sobre Hevia no es nuevo. Entre 2022 y 2024 fue vinculado con la cantante Belinda. Aunque nunca confirmaron su relación, el tema “Heterocromía”, incluido en el álbum Indómita, reavivó la conversación pública.

En la letra se escucha: “Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una misma fisonomía”. La referencia fue interpretada como alusión al empresario, quien presenta esa característica física. Ni entonces ni ahora hubo confirmaciones oficiales. El silencio ha sido constante.

DATOS CURIOSOS

· Gonzalo Hevia Baillères cursó estudios en Le Rosey, conocido como la “escuela de reyes” por la cantidad de miembros de casas reales que han pasado por sus aulas.

· La start-up Lok alcanzó una valuación de 115 millones de dólares antes de su fusión en 2024.

· Emma Watson se graduó en Literatura Inglesa por la Universidad de Brown, combinando su carrera cinematográfica con una sólida formación académica.

Entre rumores y discreción, la historia se mantiene en el terreno de la especulación. En el cruce entre negocios globales y entretenimiento internacional, los reflectores siguen apuntando hacia una posible nueva pareja que, por ahora, prefiere no dar declaraciones.

