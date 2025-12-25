¡Gran regalo navideño! Gana Mariah Carey 92 mil dólares tras demanda por su canción navideña
La llamada ‘Reina de la Navidad’ salió victoriosa del proceso legal en el que se reclamaban supuestos derechos de autor sobre ‘All I Want for Christmas Is You’
No bastó con colocar su tema como número uno del Top Global de Spotify y mantenerse entre las artistas más reproducidas en YouTube durante la víspera navideña. Ahora se dio a conocer que Mariah Carey ganó la demanda en la que fue acusada de violar derechos de autor por su clásico ‘All I Want for Christmas Is You’, por lo que recibirá 92 mil dólares como compensación económica.
El equipo legal de la cantante logró que se desestimaran los cargos relacionados con la supuesta infracción de derechos de autor por su icónico tema navideño.
De acuerdo con Reforma, y con base en documentos judiciales revisados por Rolling Stone, el monto deberá ser cubierto por el equipo legal de Andy Stone, músico country conocido artísticamente como Vince Vance, quien en noviembre de 2023 presentó una demanda contra Carey, alegando que la intérprete plagió una canción homónima lanzada en 1988 por su banda Vince Vance & The Valiants.
NO PROSPERÓ LA DEMANDA
En su reclamación, Stone exigía una indemnización de 20 millones de dólares.
Sin embargo, la demanda fue desestimada en marzo de 2025, cuando la jueza federal Mónica Ramírez Almadani determinó que Stone y su coautor Troy Powers no lograron presentar “pruebas suficientes” que demostraran una infracción a los derechos de autor.
En su resolución, la magistrada fue particularmente severa con la conducta del demandante y de sus abogados, Gerard Fox y Douglas M. Schmidt, calificando el conjunto de irregularidades como “escandaloso” y merecedor de sanciones económicas.
GASTOS INNECESARIOS
El tribunal concluyó que Carey, junto con los coacusados Sony Music, Kobalt Publishing y el productor Walter Afanasieff, incurrieron en gastos legales innecesarios al responder a argumentos considerados frívolos y carentes de sustento.
En total, las sanciones económicas ascienden a 109 mil 983 dólares: 92 mil 300 para Mariah Carey, más de 14 mil dólares para Sony Music y cantidades adicionales destinadas a Kobalt y Afanasieff.
En documentos posteriores, la jueza también cuestionó el manejo del caso por parte de los abogados de Stone, al señalar que sus escritos omitían referencias al codemandante Troy Powers. Aunque Fox afirmó que ya no mantenía contacto con Powers, Almadani subrayó que esto no los eximía de su obligación ética de representarlo adecuadamente mientras no existiera una autorización formal para retirarse del caso. (Con información de Reforma)