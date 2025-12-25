¡Gran regalo navideño! Gana Mariah Carey 92 mil dólares tras demanda por su canción navideña

Show
/ 25 diciembre 2025
    ¡Gran regalo navideño! Gana Mariah Carey 92 mil dólares tras demanda por su canción navideña
    Icónico. ‘All I Want for Christmas Is You’ volvió a liderar las listas globales mientras la cantante ganaba el proceso legal. FOTO: FACEBOOK@MARIAHCAREY

La llamada ‘Reina de la Navidad’ salió victoriosa del proceso legal en el que se reclamaban supuestos derechos de autor sobre ‘All I Want for Christmas Is You’

No bastó con colocar su tema como número uno del Top Global de Spotify y mantenerse entre las artistas más reproducidas en YouTube durante la víspera navideña. Ahora se dio a conocer que Mariah Carey ganó la demanda en la que fue acusada de violar derechos de autor por su clásico ‘All I Want for Christmas Is You’, por lo que recibirá 92 mil dólares como compensación económica.

El equipo legal de la cantante logró que se desestimaran los cargos relacionados con la supuesta infracción de derechos de autor por su icónico tema navideño.

De acuerdo con Reforma, y con base en documentos judiciales revisados por Rolling Stone, el monto deberá ser cubierto por el equipo legal de Andy Stone, músico country conocido artísticamente como Vince Vance, quien en noviembre de 2023 presentó una demanda contra Carey, alegando que la intérprete plagió una canción homónima lanzada en 1988 por su banda Vince Vance & The Valiants.

NO PROSPERÓ LA DEMANDA

En su reclamación, Stone exigía una indemnización de 20 millones de dólares.

Sin embargo, la demanda fue desestimada en marzo de 2025, cuando la jueza federal Mónica Ramírez Almadani determinó que Stone y su coautor Troy Powers no lograron presentar “pruebas suficientes” que demostraran una infracción a los derechos de autor.

En su resolución, la magistrada fue particularmente severa con la conducta del demandante y de sus abogados, Gerard Fox y Douglas M. Schmidt, calificando el conjunto de irregularidades como “escandaloso” y merecedor de sanciones económicas.

GASTOS INNECESARIOS

El tribunal concluyó que Carey, junto con los coacusados Sony Music, Kobalt Publishing y el productor Walter Afanasieff, incurrieron en gastos legales innecesarios al responder a argumentos considerados frívolos y carentes de sustento.

En total, las sanciones económicas ascienden a 109 mil 983 dólares: 92 mil 300 para Mariah Carey, más de 14 mil dólares para Sony Music y cantidades adicionales destinadas a Kobalt y Afanasieff.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Otra joya del 2025! ‘Pennywise’ arrasa en streaming: ‘It: Welcome to Derry’ cierra temporada como fenómeno global

En documentos posteriores, la jueza también cuestionó el manejo del caso por parte de los abogados de Stone, al señalar que sus escritos omitían referencias al codemandante Troy Powers. Aunque Fox afirmó que ya no mantenía contacto con Powers, Almadani subrayó que esto no los eximía de su obligación ética de representarlo adecuadamente mientras no existiera una autorización formal para retirarse del caso. (Con información de Reforma)

Temas


Demandas
Espectáculos
Navidad

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Mariah Carey

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp