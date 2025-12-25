¡Gran regalo navideño! Gana Mariah Carey 92 mil dólares tras demanda por su canción navideña

No bastó con colocar su tema como número uno del Top Global de Spotify y mantenerse entre las artistas más reproducidas en YouTube durante la víspera navideña. Ahora se dio a conocer que Mariah Carey ganó la demanda en la que fue acusada de violar derechos de autor por su clásico ‘All I Want for Christmas Is You’, por lo que recibirá 92 mil dólares como compensación económica.

El equipo legal de la cantante logró que se desestimaran los cargos relacionados con la supuesta infracción de derechos de autor por su icónico tema navideño.

De acuerdo con Reforma, y con base en documentos judiciales revisados por Rolling Stone, el monto deberá ser cubierto por el equipo legal de Andy Stone, músico country conocido artísticamente como Vince Vance, quien en noviembre de 2023 presentó una demanda contra Carey, alegando que la intérprete plagió una canción homónima lanzada en 1988 por su banda Vince Vance & The Valiants.