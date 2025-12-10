¡Toca soportar y jugar! Kim Kardashian anuncia su llegada a Fortnite

Totalmente por sorpresa tomó a los fanáticos y jugadores de Fortnite el anuncio de la propia Kim Kardashian de sumarse al videojuego. Ahora los usuarios podrán adquirir la skin de la exitosa empresaria para utilizarla en sus batallas.

“Los veo en @Fortnite”, escribió la madre de North West a sus millones de seguidores en sus distintas cuentas oficiales de redes sociales.

De manera extraoficial se dio a conocer que la llegada de la Kardashian a la tienda será el próximo 13 de diciembre, y que su paquete incluirá diversos elementos alusivos a su imagen y fama.