¡Toca soportar y jugar! Kim Kardashian anuncia su llegada a Fortnite

/ 10 diciembre 2025
    ¡Toca soportar y jugar! Kim Kardashian anuncia su llegada a Fortnite
    Personaje. La skin de la empresaria incluye accesorios alusivos a su marca, estilo y vida de lujo. FOTO: TWITTER@KIM KARDASHIAN

La socialité, empresaria y actriz debutará en la tienda de skins el próximo 13 de diciembre, apostando por una temporada que también ha integrado a Lisa de Blackpink y personajes de Kill Bill

Totalmente por sorpresa tomó a los fanáticos y jugadores de Fortnite el anuncio de la propia Kim Kardashian de sumarse al videojuego. Ahora los usuarios podrán adquirir la skin de la exitosa empresaria para utilizarla en sus batallas.

“Los veo en @Fortnite”, escribió la madre de North West a sus millones de seguidores en sus distintas cuentas oficiales de redes sociales.

De manera extraoficial se dio a conocer que la llegada de la Kardashian a la tienda será el próximo 13 de diciembre, y que su paquete incluirá diversos elementos alusivos a su imagen y fama.

¿QUÉ PASÓ CON KIM KARDASHIAN?

De acuerdo con las imágenes filtradas, Kim contará con dos vestuarios: uno inspirado en uno de sus looks más icónicos con la firma Balenciaga, y otro en el que aparece enfundada en uno de los abrigos que suele utilizar, además de otros similares a sus productos de SKIMS.

Entre los accesorios de batalla figuran un aro de luz con un teléfono celular, una mochila con maquillaje alusivo a su desaparecida marca SKKN, y un avión con el que los jugadores podrán descender al combate, en claro guiño al jet privado de la empresaria.

TE PUEDE INTERESAR: ¡De ‘El Desaire’ a Sundance! Celebra Guillermo Alonso por la selección de la cinta mexicana ‘La Cazadora’

Uno de los elementos más esperados por los jugadores son los ‘gestos’ o bailes de los personajes, y el de Kim no será la excepción.

La propia empresaria confirmó que su gesto especial está inspirado en la famosa portada de la revista Paper de 2014; sin embargo, en lugar de champagne, en el videojuego utiliza un refresco.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

