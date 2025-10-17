Eleazar Gómez gana la primera gala de salvación en La Granja VIP, pero lo acusan de hacer trampa

La noche del 16 de octubre, se llevó a cabo la primera gala de salvación de La Granja VIP, el reality show de TV Azteca en el que diversas celebridades conviven y compiten en un entorno rural. En esta primera eliminación, Eleazar Gómez, Alfredo Adame, César Doroteo y La Bea fueron los nominados de la semana y se enfrentaron en una dinámica para definir quién obtendría la oportunidad de mantenerse en competencia. TE PUEDE INTERESAR: Apoyan con todo a Sergio Mayer Mori, nuevo capataz de La Granja VIP, tras su ‘descuido Venga La Alegría en vivo’ El reto consistió en una prueba de resistencia y precisión: los concursantes debían buscar figuras de plástico con forma de frutas en una alberca de pelotas y colocarlas dentro de un tubo de acrílico, lanzándolas desde una tarima. La competencia transcurrió sin contratiempos y, tras una reñida disputa, Eleazar Gómez resultó ganador, asegurando su permanencia y el poder de salvarse a sí mismo y sustituir a otro participante en la placa de nominados.

ACUSAN A ELEAZAR GÓMEZ DE HACER TRAMPA DURANTE RETO DE SALVACIÓN Pese a su victoria, en redes sociales comenzaron a circular críticas hacia el actor, pues varios usuarios señalaron que habría incumplido una de las reglas del desafío. Según los comentarios, Gómez se habría recargado por completo sobre una valla para dejar caer su última fruta en el tubo, lo cual no estaría permitido dentro de las normas establecidas por la producción. Durante la explicación previa a la dinámica, Adal Ramones, conductor principal del programa, aclaró que los participantes podían inclinarse para lanzar las piezas, pero no mencionó que podían apoyarse totalmente en la estructura. Por ello, algunos seguidores del programa cuestionaron la validez del resultado y pidieron a la producción revisar la competencia, como ocurrió en una ocasión anterior donde el actor también fue acusado de haber hecho trampa en una prueba similar. Hasta el momento, la producción no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la queja ni ha confirmado si se tomará alguna medida respecto al resultado de la gala de salvación.

ELEAZAR REVELA ESTRATEGIA PARA DECIDIR A QUIÉN SALVAR Y A QUIÉN NOMINAR Tras ganar el beneficio, Adal Ramones conversó con Eleazar Gómez sobre la difícil decisión que deberá tomar: elegir a quién salvar y a quién colocar en su lugar como nominado. El actor aseguró que su decisión no estará motivada por rencor, sino por estrategia y sentimientos positivos hacia sus compañeros. “Llevamos muy poco tiempo aquí, entonces es complicado, pero obviamente mi decisión no será tomada desde el coraje. No sentí coraje por nadie. Incluso cuando me nominaron, hablé con todas las que me nominaron. No va a venir desde el coraje, mis decisiones dentro de La Granja VIP siempre serán desde el amor”, expresó.