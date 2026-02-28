Emotivo adiós: Realizan en Saltillo misa para despedir a Pedro Torres

En una emotiva ceremonia, rodeado de familiares y amigos cercanos, el productor y creativo Pedro Torres fue despedido con la urna de sus cenizas presente, ya que así lo había pedido en vida el orgulloso saltillense. La misa y despedida religiosa se realizó este sábado en la Capilla del Ranchito del Rey y María Madre, ubicada al norte de la ciudad.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió cuando su familia —incluidos su madre, sus hijos y sus hermanos— roció agua bendita sobre la urna donde descansan las cenizas del creativo. Pedro Antonio Torres Méndez, hijo del productor, destacó la excelencia de su padre en la forma de tratar a las personas y señaló que, pese a su fama y éxito, Pedro Torres no cambió su manera de ser, mostrando y compartiendo siempre su humildad y calidad humana.

En octubre de 2025 trascendió que Torres Castilla enfrentaba la esclerosis lateral amiotrófica y en diciembre del 2025 el Ayuntamiento de Saltillo le otorgó la presea Manuel Acuña por su legado, trabajo y reconocimiento a la ciudad en el mundo del entretenimiento.

