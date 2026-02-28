Emotivo adiós: Realizan en Saltillo misa para despedir a Pedro Torres

28 febrero 2026
    Emotivo adiós: Realizan en Saltillo misa para despedir a Pedro Torres
    Momento. La Capilla del Ranchito del Rey y María Madre fue el escenario de la emotiva despedida en honor al creativo saltillense. FOTO: LUIS SALCEDO

Rodeado de sus hijos, su madre y hermanos, el artista saltillense fue despedido religiosamente en la tierra que lo vio nacer

En una emotiva ceremonia, rodeado de familiares y amigos cercanos, el productor y creativo Pedro Torres fue despedido con la urna de sus cenizas presente, ya que así lo había pedido en vida el orgulloso saltillense.

La misa y despedida religiosa se realizó este sábado en la Capilla del Ranchito del Rey y María Madre, ubicada al norte de la ciudad.

$!Sus hijos y amigos recordaron a Torres Castilla por su calidad humana y buen trato.
Sus hijos y amigos recordaron a Torres Castilla por su calidad humana y buen trato. FOTO: LUIS SALCEDO

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió cuando su familia —incluidos su madre, sus hijos y sus hermanos— roció agua bendita sobre la urna donde descansan las cenizas del creativo.

Pedro Antonio Torres Méndez, hijo del productor, destacó la excelencia de su padre en la forma de tratar a las personas y señaló que, pese a su fama y éxito, Pedro Torres no cambió su manera de ser, mostrando y compartiendo siempre su humildad y calidad humana.

$!La emotiva despedida fue planeada tras el fallecimiento del productor audiovisual en la CDMX.
La emotiva despedida fue planeada tras el fallecimiento del productor audiovisual en la CDMX.

TE PUEDE INTERESAR: Bruno Mars rinde homenaje a México en el romántico video de ‘Risk It All’

En octubre de 2025 trascendió que Torres Castilla enfrentaba la esclerosis lateral amiotrófica y en diciembre del 2025 el Ayuntamiento de Saltillo le otorgó la presea Manuel Acuña por su legado, trabajo y reconocimiento a la ciudad en el mundo del entretenimiento.

