Encabezan P.O.D. y División Minúscula El ‘Brujas Fest’ en su tercera edición

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Encabezan P.O.D. y División Minúscula El ‘Brujas Fest’ en su tercera edición
    Fiesta. Además de la oferta musical, el Brujas Fest contará con una zona cultural que incluirá tatuajes, tarot, talleres, artesanías y mercancía oficial creada por artistas mexicanos. FOTO: OMAR SAUCEDO

El encuentro musical será el próximo 7 de noviembre en ‘Hacienda El Mimbre’, los boletos en el sitio Passline

El Brujas Fest, festival de música y cultura alternativa creado como una celebración del bar Brujas Pub por su fundador y propietario, Ernesto Chacón, celebrará su tercera edición el próximo 7 de noviembre de 2026 en la Hacienda El Mimbre.

“Presentamos oficialmente la tercera edición, es un festival que nació con la intención de crear un espacio para quienes vivimos la música con tanta intensidad y que, gracias al apoyo de todos ustedes, se ha convertido en un proyecto que sigue creciendo año con año”, expresó Estefanía Salazar, organizadora del evento.

Se dieron a conocer los pormenores del festival y el cartel oficial de las agrupaciones que se presentarán durante la jornada.

La banda estadounidense P.O.D. encabezará el lineup, seguida por División Minúscula, Sekta Core, Insite, CHDKF, Margaritas Podridas, Mengers, Quinto Atlas y The Space Ocean. Los organizadores estiman una asistencia de entre 5 mil y 7 mil personas para esta edición.

También se dieron a conocer los precios de los boletos, que van de mil 300 a mil 999 pesos, más cargos por servicio, y que ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline.

Las puertas abrirán al público a las 2:00 de la tarde. Los asistentes podrán recorrer “La Aldea de Brujas”, un espacio que contará con tatuadores, lectura de tarot, venta de artesanías, food trucks, talleres y mercancía oficial del festival, elaborada en colaboración con los artistas mexicanos Omar Lezza y Joel Alexander.

https://vanguardia.com.mx/show/hasta-aqui-estalla-galilea-montijo-por-las-criticas-a-su-rostro-y-confiesa-que-sufrio-un-dano-facial-GF22509780

“Que la gente de Saltillo también se anime, que tenemos un festival en casa y que nos sigan apoyando y haciendo ruido”, expresó Ernesto Chacón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


Saltillo

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
En la trampa

En la trampa
true

Ladran y muerden...

La Comisión de Quejas del INE ordenó al PRI y a Alejandro Moreno eliminar publicaciones donde llaman a Morena “narcopartido”; Alito anunció que impugnará.

INE ordena al PRI y a ‘Alito’ Moreno retirar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena
Siete elementos de la Semar rendirán declaración ante la FEMDO como parte de la investigación del caso Farías Laguna y la presunta red de huachicol fiscal.

FGR cita a declarar a siete marinos en investigación contra hermanos Farías Laguna por huachicol fiscal
Aunque algunas vacantes ofrecen salarios de hasta 9 mil 500 pesos mensuales, el ingreso depende de la contratación por parte de empresas participantes y no de un apoyo económico directo.

INAPAM abre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes a hombres y mujeres mayores de 60 años; requisitos y cómo inscribirse
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
El rock mexicano está de luto tras la muerte de Javier Martín del Campo “Javis”, fundador, guitarrista, compositor y voz de La Revolución de Emiliano Zapata.

‘Mi forma de sentir’... Fallece ‘Javis’, cantante y fundador del grupo ‘La Revolución de Emiliano Zapata’
Chivas, Pumas y Xolos protagonizarán la cartelera del viernes en el arranque de la Jornada 3 del Apertura 2026.

Chivas y Pumas buscan confirmar su reacción; Xolos defiende el liderato: horarios y dónde ver la Jornada 3