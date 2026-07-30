Encabezan P.O.D. y División Minúscula El ‘Brujas Fest’ en su tercera edición
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El encuentro musical será el próximo 7 de noviembre en ‘Hacienda El Mimbre’, los boletos en el sitio Passline
El Brujas Fest, festival de música y cultura alternativa creado como una celebración del bar Brujas Pub por su fundador y propietario, Ernesto Chacón, celebrará su tercera edición el próximo 7 de noviembre de 2026 en la Hacienda El Mimbre.
“Presentamos oficialmente la tercera edición, es un festival que nació con la intención de crear un espacio para quienes vivimos la música con tanta intensidad y que, gracias al apoyo de todos ustedes, se ha convertido en un proyecto que sigue creciendo año con año”, expresó Estefanía Salazar, organizadora del evento.
Se dieron a conocer los pormenores del festival y el cartel oficial de las agrupaciones que se presentarán durante la jornada.
La banda estadounidense P.O.D. encabezará el lineup, seguida por División Minúscula, Sekta Core, Insite, CHDKF, Margaritas Podridas, Mengers, Quinto Atlas y The Space Ocean. Los organizadores estiman una asistencia de entre 5 mil y 7 mil personas para esta edición.
También se dieron a conocer los precios de los boletos, que van de mil 300 a mil 999 pesos, más cargos por servicio, y que ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline.
Las puertas abrirán al público a las 2:00 de la tarde. Los asistentes podrán recorrer “La Aldea de Brujas”, un espacio que contará con tatuadores, lectura de tarot, venta de artesanías, food trucks, talleres y mercancía oficial del festival, elaborada en colaboración con los artistas mexicanos Omar Lezza y Joel Alexander.
“Que la gente de Saltillo también se anime, que tenemos un festival en casa y que nos sigan apoyando y haciendo ruido”, expresó Ernesto Chacón.