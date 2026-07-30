Encabezan P.O.D. y División Minúscula El ‘Brujas Fest’ en su tercera edición

El Brujas Fest, festival de música y cultura alternativa creado como una celebración del bar Brujas Pub por su fundador y propietario, Ernesto Chacón, celebrará su tercera edición el próximo 7 de noviembre de 2026 en la Hacienda El Mimbre.

“Presentamos oficialmente la tercera edición, es un festival que nació con la intención de crear un espacio para quienes vivimos la música con tanta intensidad y que, gracias al apoyo de todos ustedes, se ha convertido en un proyecto que sigue creciendo año con año”, expresó Estefanía Salazar, organizadora del evento.

Se dieron a conocer los pormenores del festival y el cartel oficial de las agrupaciones que se presentarán durante la jornada.