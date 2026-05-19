Encuentran cocaína en camión que transportaba productos de SKIMS, marca de Kim Kardashian

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    Encuentran cocaína en camión que transportaba productos de SKIMS, marca de Kim Kardashian
    Operativo. Autoridades británicas decomisaron 90 kilogramos de cocaína ocultos en un camión que transportaba mercancía de SKIMS. FOTO: FACEBOOK@KIMKARDASHIAN

La empresaria, actriz y modelo rechazó cualquier vínculo con el cargamento ilegal hallado en Inglaterra

La semana comenzó complicada para Kim Kardashian, ya que este martes se reportó el hallazgo de un cargamento de cocaína en un camión que transportaba mercancía de su marca SKIMS en Inglaterra, hecho que alertó a las autoridades y, por supuesto, a la dueña de las famosas fajas y ropa deportiva.

Un camión que transportaba productos de la estrella de realities fue utilizado para ocultar 90 kilogramos de cocaína durante un intento de contrabando en Inglaterra, el cual finalmente fue desarticulado, según dio a conocer la Agencia Nacional contra el Crimen en un comunicado de prensa emitido el 18 de mayo.

Jakub Jan Konkel fue interceptado por agentes de la Guardia Fronteriza en Essex en septiembre, cuando llegaba en ferry desde los Países Bajos. Tras someter a rayos X 28 palés de productos SKIMS, las autoridades declararon que la carga era “totalmente legítima y que ni el exportador ni el importador tenían relación con el contrabando”, según el comunicado.

¿QUÉ DIJO KIM KARDASHIAN?

De acuerdo con un reporte de TMZ, la marca de fajas de Kim Kardashian, SKIMS, dejó claro que no tuvo absolutamente nada que ver con la operación de contrabando.

“SKIMS está al tanto de las recientes noticias sobre un envío de nuestros productos. Queremos ser absolutamente claros: SKIMS no tenía conocimiento alguno de esta actividad delictiva. No teníamos ninguna relación con la operación de contrabando, el conductor ni el camión”, declaró la marca a la prensa internacional.

Sin embargo, el vehículo había sido modificado para ocultar la lona de la puerta trasera del remolque, lo que permitió descubrir “90 paquetes, cada uno con un kilogramo de cocaína”, con un valor estimado en el mercado negro de alrededor de 7.2 millones de libras esterlinas, es decir, cerca de 9.5 millones de dólares.

HALLAZGO FUE EN 2025

El comunicado fue emitido después de que Jakub Jan Konkel fuera condenado el lunes en el Tribunal de la Corona de Chelmsford, en Essex, Inglaterra, a 13 años y seis meses de prisión por tráfico de cocaína.

Según las autoridades, Konkel transportó un camión con remolque que contenía 28 plataformas de ropa de la marca SKIMS desde los Países Bajos hasta Inglaterra el pasado mes de septiembre.

Además, se explicó que el envío de ropa fue utilizado únicamente para ocultar los narcóticos. El chofer inicialmente negó tener conocimiento de las drogas; sin embargo, posteriormente admitió haber accedido a traficar la cocaína por unos 5 mil 300 dólares antes de declararse culpable ante el tribunal.

¿QUÉ ES SKIMS?

La marca de Kim Kardashian ha crecido de manera exponencial en su ramo. De iniciar con ventas directas por internet, actualmente cuenta con varias tiendas físicas, incluida una inaugurada en 2025 en la Ciudad de México.

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Entre las celebridades que han participado en campañas de la firma destacan Post Malone, Rosé, Kate Hudson, Lana Del Rey, Anthony Hopkins, Lisa, Kate Moss, Tyra Banks, Heidi Klum, Sabrina Carpenter, Usher e incluso Kris Jenner.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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