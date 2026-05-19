Gracie Cochrane deja la serie de ‘Harry Potter’ antes del estreno oficial

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    Gracie Cochrane deja la serie de ‘Harry Potter’ antes del estreno oficial
    Despedida. Gracie Cochrane agradeció la experiencia vivida dentro del universo de ‘Harry Potter’ tras anunciar su salida de la serie. FOTO: ARCHIVO

HBO confirmó la salida de la actriz que interpretaría a Ginny Weasley y aseguró respaldar la decisión tomada junto a su familia

La serie de HBO ‘Harry Potter’ tendrá una nueva ‘Ginny Weasley’ tras la salida de la joven actriz Gracie Cochrane del papel, y eso que aún no se estrena su primera temporada, según dio a conocer el equipo de producción.

La noticia sorprendió tanto a la audiencia como al ambiente artístico. “Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de dejar su papel como Ginny Weasley en la serie de HBO ‘Harry Potter’ tras la primera temporada”, declararon Cochrane y su familia en un comunicado conjunto.

“Su tiempo en el mundo de ‘Harry Potter’ ha sido maravilloso, y está profundamente agradecida con Lucy Bevan y todo el equipo de producción por haber creado una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro”.

¿QUÉ PASÓ CON LA SERIE?

De acuerdo con Variety, medio que confirmó la primera baja del show, la empresa respalda la decisión de la pequeña actriz británica.

“Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie de HBO ‘Harry Potter’, y le agradecemos su trabajo en la primera temporada. Le deseamos lo mejor a Gracie y a su familia”, señaló la plataforma en un comunicado.

‘Ginny Weasley’ tiene una presencia secundaria en el primer libro, ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, cuando aparece junto a su madre en la estación de King’s Cross para despedir a sus hermanos mayores mientras suben al tren rumbo a su escuela de magia y hechicería, y posteriormente les da la bienvenida a su regreso.

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Sin embargo, el personaje adquiere un papel clave en la segunda temporada, basada en el segundo libro de la saga de J.K. Rowling, ‘Harry Potter y la Cámara Secreta’, cuando Ginny, la hermana menor de Ron —el mejor amigo de Harry—, es engañada para abrir una habitación secreta en el castillo de Hogwarts y liberar a una serpiente gigante asesina. (Con información de Variety)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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