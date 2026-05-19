Gracie Cochrane deja la serie de ‘Harry Potter’ antes del estreno oficial

La serie de HBO ‘Harry Potter’ tendrá una nueva ‘Ginny Weasley’ tras la salida de la joven actriz Gracie Cochrane del papel, y eso que aún no se estrena su primera temporada, según dio a conocer el equipo de producción.

La noticia sorprendió tanto a la audiencia como al ambiente artístico. “Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de dejar su papel como Ginny Weasley en la serie de HBO ‘Harry Potter’ tras la primera temporada”, declararon Cochrane y su familia en un comunicado conjunto.

“Su tiempo en el mundo de ‘Harry Potter’ ha sido maravilloso, y está profundamente agradecida con Lucy Bevan y todo el equipo de producción por haber creado una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro”.