Enjambre inaugura el SIMISÓNICO, previo al SimiFest 2025 (VIDEO)

Previo al SimiFest 2025, Farmacias Similares lanzó su primera edición de SIMISÓNICO presentando a la banda mexicana Enjambre. Los detalles, aquí te los contamos.

El año pasado se celebró el SimiFest 2024, que se llevó a cabo el 23 de noviembre y reunió artistas como Anderson, Paak and The Free Nationals, Jungle, Ely Guerra, Motel, Technicolor Fabrics o Ruzzi, además de una participación especial del propio Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares.

Con un precio de entrada cercano a los mil pesos, el evento no solo fue un éxito en convocatoria, sino también en su misión social, ya que los ingresos se destinaron a la causa de SimiPlaneta, apoyando proyectos de reforestación, limpieza de cenotes y playas en 23 estados de México.

ENJAMBRE EN SIMISÓNICO

En su primera edición y al estilo de ‘Tiny Desk’, SIMISÓNICO presentó a la banda de rock Enjambre, como acto inaugural. Los originarios de Fresnillo, Zacatecas, con más de veinte años de trayectoria, han marcado a una generación con éxitos como ‘Somos ajenos’, ‘Dulce soledad’, ‘Visita’ y ‘Tercer tipo’.