Enjambre inaugura el SIMISÓNICO, previo al SimiFest 2025 (VIDEO)
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Con un breve concierto de 20 minutos, la banda mexicana de rock, Enjambre, inauguró el espacio de SIMISÓNICO. El evento fue transmitido en YouTube ¿Ya lo viste?
Previo al SimiFest 2025, Farmacias Similares lanzó su primera edición de SIMISÓNICO presentando a la banda mexicana Enjambre. Los detalles, aquí te los contamos.
El año pasado se celebró el SimiFest 2024, que se llevó a cabo el 23 de noviembre y reunió artistas como Anderson, Paak and The Free Nationals, Jungle, Ely Guerra, Motel, Technicolor Fabrics o Ruzzi, además de una participación especial del propio Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Medicamento gratis en Farmacias Similares?: Conoce los Jueves de Bondad del Dr. Simi
Con un precio de entrada cercano a los mil pesos, el evento no solo fue un éxito en convocatoria, sino también en su misión social, ya que los ingresos se destinaron a la causa de SimiPlaneta, apoyando proyectos de reforestación, limpieza de cenotes y playas en 23 estados de México.
ENJAMBRE EN SIMISÓNICO
En su primera edición y al estilo de ‘Tiny Desk’, SIMISÓNICO presentó a la banda de rock Enjambre, como acto inaugural. Los originarios de Fresnillo, Zacatecas, con más de veinte años de trayectoria, han marcado a una generación con éxitos como ‘Somos ajenos’, ‘Dulce soledad’, ‘Visita’ y ‘Tercer tipo’.
Enjambre se caracteriza por combinar rock contemporáneo con nostálgicos guiños de los años sesenta y setenta, y ha sido reconocida con discos de oro y platino por los álbumes Daltónico y Proaño.
Este espacio musical creado por Víctor González busca impulsar al talento mexicano mientras establece un vínculo emocional entre la juventud y Farmacias Similares, asociando su icónico personale, el Dr. Simi, con cultura, innovación y oportunidades para artistas.