$!Entender al público: un reto al traer conciertos a Saltillo; empresarios apuestan a la innovación

Desde el fin de la pandemia, Saltillo ha vivido una reactivación en materia de espectáculos musicales, con festivales, conciertos y presentaciones que han reunido a artistas de distintos niveles, estilos y géneros. Aunque son varios los empresarios que apuestan por una de las plazas más complejas del país, dicho por ellos mismos, el entretenimiento no se detiene y busca seguir evolucionando. Ese es el caso de Lura Entertainment, empresa que desde hace algunos años produce y promueve conciertos en la ciudad, además de fungir como aliada operativa de otros empresarios para hacer realidad diversos proyectos musicales.

¿Cómo nace Lura Entertainment y en qué momento deciden apostar por Saltillo? “La empresa nace hace 13 años, aunque nosotros ya teníamos alrededor de dos décadas trabajando en este rubro. Durante siete años no tuvimos una empresa formal, hasta que creamos Lura Entertainment. Empezamos en Monterrey y también en ciudades como Navojoa, Obregón y Hermosillo. Siempre teníamos eventos que conectaban Monterrey, San Luis y Ciudad de México, y Saltillo quedaba en el camino. Surgió la oportunidad de traer a Leandro Ríos. Aquí tenemos un muy buen amigo, Alejandro González, del Lienzo Charro, y con él comenzamos este proyecto. Leandro Ríos fue el primero. Llegamos justo cuando estaba terminando la pandemia”, explicó Garza. Con la llegada de “El Penco” a la ciudad, la empresa se enfrentó a la falta de apertura del público, así como a las restricciones que aún persistían tras los años más duros de la contingencia sanitaria.

“En Saltillo la apertura tardó un poco más. De hecho, el concierto de Leandro Ríos se pospuso tres veces por temas logísticos. Terminó el COVID y, aún así, Leandro Ríos siguió siendo una pandemia. Ese fue el éxito más fuerte aquí, porque se realizó en los terrenos de la Feria y fue el primer gran evento después de la pandemia. Todo el mundo quería salir. Estaba programado para ocho o nueve mil personas y terminamos con alrededor de 14 mil; estuvo llenísimo”, recordó. ¿Cuál ha sido el reto más complicado de producir conciertos en Saltillo? “Lo más complicado es entender al público. Es difícil y todavía estamos en proceso de lograrlo. Ya vamos para cuatro años y vamos a comenzar el quinto. Poco a poco creemos que vamos entendiendo la fórmula. Nos pasó en ciudades pequeñas como La Paz o Los Cabos, donde tardamos cinco o seis años en comprender al público. Además, dependemos mucho del artista. A nosotros no nos gusta cancelar, pero hay talentos que lo hacen con facilidad. Christian Nodal nos canceló en su momento y después sí se logró. Tito Double P nos canceló dos veces, una anunciándolo como Lura Entertainment y otra como Apodaca Group. Esas han sido de las experiencias más complicadas”, explicó.

Ya no puedes traer un escenario pequeño cuando el público ya vio producciones de cinco millones. La vara se puso más alta”.

LA EXTENSIÓN DE LA EMPRESA Además de la organización de eventos, Lura Entertainment cuenta con un brazo operativo encargado de logística, montaje, escenarios e iluminación, lo que los ha llevado a colaborar con otras empresas en conciertos realizados en la ciudad. “Tenemos un brazo operador dentro de la misma empresa. Operamos logística, estructuras y producción para Genera Música, Music Vibe, Apodaca Group y empresas de Ciudad de México que vienen a Saltillo. Nos buscan por la confianza. Nos piden información de estadios o recintos y a partir de ahí fluimos con la operación”, detalló Garza. ¿Existe un género o artista que conecte más con el público local? “Hay artistas que son garantía: Caifanes, Intocable y Christian Nodal, a quien le ha ido muy bien las dos veces que ha venido. No podría decir que sea solo regional mexicano; hay de todo. Creo que hay géneros que aún no se explotan del todo en Saltillo, como el sierreño o el duranguense. También vienen artistas emergentes muy fuertes como Humbe o Nsqk”, comentó. ¿Hay algún evento que les haya dejado un aprendizaje? “Todos los eventos dejan aprendizaje. Tengo un equipo en Monterrey y otro en Saltillo. Pasas de hacer un Grupo Firme a un evento más pequeño en un Lienzo Charro y aún así aprendes. Tal vez el más complicado fue Leandro Ríos por el tema de la pandemia. Y en logística, definitivamente Luis Miguel: vivimos casi una semana completa en el Estadio Saraperos, desde la instalación hasta el desmontaje. Además, era una gira muy demandante y un artista que regresaba a Saltillo después de 32 años”, relató.

¿La falta de una arena es un impedimento? “No es un impedimento como tal. El estadio de Saraperos funciona perfectamente para la ocupación que necesitamos. También están el Parque Las Maravillas, el Lienzo Charro y los terrenos de la Feria, que se están remodelando. Una arena de 10 o 15 mil personas nos limitaría si un artista exige 20 mil; en ese caso tienes que volver al estadio”, explicó. No es tan difícil vender boletos; lo complicado es entender qué quiere la gente. A veces nos ofrecen artistas para sumar a una gira sin analizar el mercado. Nosotros damos números y sugerencias, pero no se trata de traer artistas solo por traerlos”, aseguró. Garza destacó que, tras conciertos como los de Grupo Firme, Luis Miguel o Christian Nodal, el público ya no acepta producciones menores. “Ya no puedes traer un escenario pequeño cuando el público ya vio producciones de cinco millones. La vara se puso más alta”, afirmó.

CAMBIOS EN LA AUDIENCIA El CEO de Lura Entertainment aseguró que la audiencia ha cambiado, especialmente entre los jóvenes, quienes muestran mayor cautela en el gasto y en el cuidado personal. “El público que más está consumiendo es el de 30 años en adelante, el que ya tiene un empleo fijo. Ese es el que está gastando”, explicó.